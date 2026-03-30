સુરેન્દ્રનગરમાં AAPના ચાર કાર્યકર્તાઓને અપાઈ ત્રીજી નોટિસ, 1 એપ્રિલ સુધીમાં પોલીસ સામે હાજર થવું પડશે

આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ મયુર સાકરીયાએ કહ્યું, ભાજપ તંત્રનો ગેર ઉપયોગ કરી રહી છે.

AAPના ચાર કાર્યકર્તાઓ પોલીસ સ્ટેશને કેમ હાજર થયા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 8:42 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : મહાનગરપાલિકા સામે વિરોધ નોંધાવી રહેલા આમ આદમી પાર્ટીના ચાર નેતાઓ સામે ફરજ રૂકાવટ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીનો ગુનો સુરેન્દ્રનગર સીટી A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના ગણપતિ ફાટસર વિસ્તારમાં રોડ રસ્તાઓ ન બનતા હોવા મુદ્દે અને સ્થાનિક પ્રશ્નોને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર ડેપ્યુટી કમિશનરની ઓફિસ ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ ત્યાં મોબાઇલ ફોન ચાલુ રાખવામાં આવ્યો હતો.

ત્યારબાદ, આ મામલો ઉગ્ર બની ગયો હતો. જેને લઇને ડેપ્યુટી કમિશનરના PA અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ કમલેશ કોટેચા, વઢવાણ વિધાનસભાના પ્રભારી દીપક ચિહ્નલા, અતુલ વેગડ અને કૃણાલ શાહ સામે ફરીયાદ નોંધાઈ છે. ફરજ રૂકાવટ, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી સહિતની કલમો લગાવીને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

જો કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરતા પહેલા 151ની કલમ લગાવીને તેમને સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનની કસ્ટડીમાં 24 કલાક સુધી રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મામલતદાર સમક્ષ નિવેદનો લઇને જામીન મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે માત્ર શાંતિ જળવાઈ તે માટે રાખવામાં આવ્યા હોવાનો પોલીસ વિભાગ દ્વારા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

કાર્યકર્તાઓ બેનરો સાથે પહોંચ્યા
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ મયુર સાકરીયાએ જણાવ્યું કે, "આજે આ કાર્યક્રમમાં ચેતર વસાવા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેવાના હતા, પરંતુ કોઈ કારણોસર તે ઉપસ્થિત રહી શક્યા નહીં. જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ મયુર સાકરીયા સહિતના આગેવાનો દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનને જઈને આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ભાજપ તંત્રનો ગેરઉપયોગ કરતા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. જે લોકોને ઉમેદવાર તરીકે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, તેના ઉપર જ ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેને લઇને અગામી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ ન લડી શકે તે પ્રકારનો ઘાટ ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન કરાયો છે."

કાર્યકર્તાઓ પણ પહોંચ્યા
સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વિભાગ દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીના ચાર નેતાઓને ત્રીજી નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. 1 એપ્રિલ સુધીમાં હાજર થવા અંગેનું ફરમાન જારી કરવામાં આવ્યું છે. 1 એપ્રિલ સુધીમાં તે હાજર નહીં રહે તો તેમના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તે પ્રકારના આદેશ પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં સીટી A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એકઠા થયા હતા.

આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ બેનરો સાથે વિરોધ કરીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો. જામીન અંગેની કાર્યવાહી કરવાના સ્થાને નોટીસો આપવામાં આવતી હોવાનું પણ પોલીસ વિભાગને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઘટનાની હજુ તપાસ બાકી છે. જે ઘટનાઓ બની છે, તે મહાનગરપાલિકામાંથી સીસીટીવી ફૂટેજ કઢાવવાના છે. ત્યારબાદ, કાર્યવાહી કરવાની છે, પુરાવાઓ પણ એકત્રિત કરવાના બાકી છે. પુરાવાઓ એકત્રિત કર્યા બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

