સુરેન્દ્રનગર પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો, આ પાકોને થઈ શકે છે નુકશાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ, વઢવાણ, સાયલા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે.
Published : April 3, 2026 at 8:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં ફરી એક વખત વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઉનાળામાં માવઠા પડી રહ્યા છે, જેને લઇને ખેડૂતોના ઉભા પાકોને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા 32000 હેક્ટર જમીન ઉપર ઉનાળુ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં તલ, બાજરી અલગ અલગ પ્રકારના કઠોળ, શાકભાજી લીલાચારા ઘાસચારાનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સતત વાતાવરણમાં પલટા આવવાના કારણે વાવેતર ઉપર તેની અસર થઈ છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ, વઢવાણ, સાયલા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. જેને લઇને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. સરકાર દ્વારા 2020થી પાક વીમા યોજના બંધ કરી દેવામાં આવી છે, જેને લઇને ખેડૂતો વાવેતર કરે ત્યારે માવઠા અથવા કોઈ કારણોસર નુકસાન જાય તો પાક ખરાબ થાય તો તેના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું સહાયરૂપી સહિયારો મળી રહ્યો નથી. ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પાક વીમા યોજના ચાલુ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં બંધ કરી દેવામાં આવી છે, જેનું નુકસાન ખેડૂતોને થઈ રહ્યું છે.
મુળી તાલુકાના ખેડૂત ગણપત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે "દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં માવઠા પડે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સતત ઉનાળામાં માવઠા પડે છે. જેને લઈને ખેડૂતોના ઉભા પાકોને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે અને વાવેતરને પણ નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. સરકાર દ્વારા સર્વે કરાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની સહાય ચૂકવવામાં આવી રહી નથી. માવઠા સામે ખેડૂતો લાચાર બની જતા હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે, ત્યારે પાક વીમા યોજના કે જે 2020થી બંધ કરવામાં આવી છે તે ફરી ચાલુ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે."
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 24 કલાકમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ભારે પવન પણ ભોગાયો છે, જેને લઇને સરગવો, દાડમ, લીંબુ સહિતના બાગાયત પાકોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. હાલમાં બાગાયત પાક ઉપર ફાલ આવી ગયો છે, ત્યારે ભારે પવનના કારણે ફાલ તૂટી પડ્યો છે અને ખરી પણ જવા પામ્યો છે. ભારે પવન અને માવઠાના કારણે સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વઢવાણ, મુળી અને ધાંગધ્રા વિસ્તારમાં બાગાયત ભાગને નુકસાન થયું હોવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
બાગાયત પાક વર્ષે એક વાર ખેડૂતો લઈ શકતા હોય છે. ચાલુ વર્ષે ભારે પવન અને માવઠાના કારણે બાગાયત પાક પર ખેડૂતોનો બગડ્યો હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે." - રામકુ ભાઈ કરપડા, ખેડૂત આગેવાન
એક તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઉનાળામાં માવઠા પડી રહ્યા છે. જેને લઈને ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળી રહ્યું છે, ત્યારે આજથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. હાલના તબક્કામાં બાગાયત પાકોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેમાં દાડમ, સરગવો, આંબો, લીંબુ જેવા પાકોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખેડૂતોને નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
