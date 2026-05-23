'ડીઝલ ન મળવાના કારણે ઘરે બેસવાનો સમય આવ્યો છે', સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ પંપો પર ઊભેલા ખેડૂતો-વાહન ચાલકો શું બોલ્યા?

પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સતત વર્તાઈ રહી છે તે વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પણ ખૂટી પડ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 10:43 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સતત વર્તાઈ રહી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછતને લઈ ખેડૂતો ઉદ્યોગકારો અને ટ્રાન્સપોર્ટ ધારકો પરેશાન બની ગયા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 70% પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો જ ખૂટી પડવા પામ્યો છે, જેને લઇને મધ્યરાત્રીથી આ પંપો તો બંધ થઈ ગયા છે. એક તરફ સરકાર દ્વારા આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવોમાં ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પેટ્રોલનો ભાવમાં પ્રતિ લીટરે 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે દસ દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ત્રીજી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો હોવાના કારણે દસ દિવસમાં જ ત્રીજી વખત ભાવ વધારો છે. ભાવ વધારો ચૂકવવા માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જનતા તૈયાર છે તે છતાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ મળી ન રહ્યા હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં ભાવ વધ્યો હોવાના કારણે પેટ્રોલના લિટરના ભાવ 99.92 પહોંચ્યો છે. ત્યારે બીજી તરફ ડીઝલનો ભાવ પણ 95.86 પહોંચ્યો છે.

ખેડૂતોને ડીઝલ લેવા માટે 7/12ની નકલ અને ડોક્યુમેન્ટ બતાવવું જરૂરી
પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સતત વર્તાઈ રહી છે તે વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પણ ખૂટી પડ્યો છે. ખેડૂતોને ડીઝલ લેવા માટે 24 કલાક સુધી લાઈનોમાં ઊભું રહેવું પડે છે. હવે સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર દ્વારા એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે કે, કોઈ ખેડૂત ડીઝલ લેવા આવે ત્યારે તેની ટ્રેક્ટરની આરસીબુક, 7/12ની નકલ, તેમજ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આ ત્રણ ડોક્યુમેન્ટ લેવા અને વેરિફિકેશન કરવું. જો તમામ લીધેલ ડોક્યુમેન્ટમાં નામો સરખા હોય તો તેમને બેરલમાં ડીઝલ આપવું અને તે પણ 200 લીટરની મર્યાદામાં ડીઝલ આપવું તે અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

પરંતુ હાલના તબક્કામાં એક પણ પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલ સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં બચ્યું નથી. માત્ર 30 ટકા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ અંગે પણ કલાકો સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહ્યા બાદ પેટ્રોલ મળતું હોવાનું ગ્રાહકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે અત્યારે બીજી તરફ ભાવ વધારો ચૂકવવા વાહન ચાલકો તૈયાર છે તે છતાં પણ ડીઝલ અને પેટ્રોલ પંપ ઉપર મળી રહ્યું નથી જેને લઇને પણ વાહન ચાલકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.

ડીઝલ ન મળવાના કારણે ટ્રાસ્પોર્ટ ધંધાને સૌથી મોટી અસર ઘરે બેસવાનો સમય આવ્યો છે - પંકજભાઈ, ટ્રક ચાલક
ટ્રાન્સપોર્ટ સંચાલન સાથે જોડાયેલા પંકજભાઈ દ્વારા ETV ભારતને જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ડીઝલ ના મળવાના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટને સૌથી મોટી અસર જોવા મળી છે. કારણ કે ડીઝલ મળી રહ્યું નથી. જેને લઈને ટ્રાન્સપોર્ટેશન અટકી ગયું છે અને એક પણ ડીઝલ પંપ ઉપર પૂરતો ડીઝલનો જથ્થો નથી અને જ્યારે સ્ટોક આવે ત્યારે પેટ્રોલ પંપ ધારકો લાગતા ઓળખતાને ડીઝલ આપી દેતા હોવાની પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ અંગે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો સરકાર અને તંત્ર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે અને પૂરતા પ્રમાણમાં આપવામાં આવે તેવી માંગ છે. હાલમાં ડીઝલનો સ્ટોક પૂરતો ન મળતો હોવાના કારણે પરેશાનીમાં મુકાવું પડ્યું છે અને વાહનોના પૈડાં પણ થંભી ગયા છે. ત્યારે બીજી તરફ પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો દ્વારા પેટ્રોલ પંપ ઉપર કેટલો ડીઝલ અને પેટ્રોલનો સ્ટોક છે તે પણ લખવામાં આવતો નથી અને દેખાડવામાં પણ આવતો નથી. બેફામ રીતે આડેધડ વેચાણ કરવામાં આવે છે અને લાગતા વળગતાઓને સાચવી લેવામાં આવે છે. અન્યોને લાઇનમાં ઊભા રાખવામાં આવતા હોવાના પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર પુરવઠા મામલતદાર રાજેન્દ્ર પંચાલ સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાતચીત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના પણ પંપો ઉપર પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ ડીઝલ મળી રહ્યું નથી. જેની ફરિયાદો મળતી હોવાના કારણે અમે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો સાથે બેઠક યોજી છે. જેમાં સંચાલકોએ જણાવ્યું છે કે, 20 ટકા જેટલો ડીઝલનો પુરવઠો ઉપરથી વધુ આપવામાં આવે તો તમામને પૂરું પાડી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે આ બાબતે પેટ્રોલ કેમિકલ સપ્લાય કરતી એજન્સીઓ સાથે પણ વાત કરવામાં આવી છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોને 20 ટકા જેટલો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો વધુ આપવામાં આવે તેવું ધ્યાન પણ દોરવામાં આવ્યું છે.

