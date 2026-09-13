જ્યાં દર વર્ષે હનુમાનજી દાદાની મૂર્તિ ચોખાના દાણા જેટલી વધે છે એવા નારીચાણા હનુમાનજીનો પ્રાગટય દિવસ
ધ્રાંગધ્રાથી 20 કિમી દૂર આવેલું નારીચાણા ગામ સ્વયંભૂ હનુમાન મંદિરને કારણે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે અને અહીં ખેતી મુખ્ય વ્યવસાય છે.
Published : September 13, 2026 at 7:28 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રા તાલુકાથી 20 કિલોમીટર દૂર આવેલું નારીચાણા ગામ સ્વયંભૂ હનુમાનજી મંદિરને કારણે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. રોડ સહિતની સુવિધાઓ ધરાવતા આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે. પિયત વિસ્તાર હોવાથી ખેડૂતો વર્ષમાં ત્રણ પાક લે છે.
નારીચાણા ગામમાં આવેલું સ્વયંભૂ હનુમાનજીનું મંદિર શ્રદ્ધાનું મોટું કેન્દ્ર છે. દેશ-વિદેશથી લોકો અહીં દર્શન કરવા આવે છે. ખાસ કરીને શનિવારે મંદિરમાં ભારે ભીડ જોવા મળે છે. કારતક મહિનાના શનિવારે દર્શનનો અનેરો મહિમા રહેલો છે.
મંદિરનો ઈતિહાસ પણ અનોખો છે. વર્ષો પહેલા ખેતરમાં હળ ચલાવતી વખતે હનુમાનજીની મૂર્તિ નીકળી હતી. હળ વાગવાથી હનુમાનજીના પગમાં ઈજા થઈ હતી. માન્યતા છે કે આજે પણ ભાદરવા સુદ બીજના રોજ હનુમાનજીની મૂર્તિના પગમાંથી રસી નીકળે છે.
ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના નારીચાણા ગામે આવેલા સ્વયંભૂ હનુમાનજીના દર્શન કરવાથી લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. મંદિરમાં મહંત રોહિતદાસ બાપુ દ્વારા અન્નક્ષેત્ર ચલાવવામાં આવે છે.
મહંત રોહિતદાસ બાપુએ જણાવ્યું કે, અન્નક્ષેત્રનો પ્રસાદ સ્વરૂપે દર્શન માટે આવતા દર્શનાર્થીઓને જમાડવામાં આવે છે. મંદિરે દર્શને આવતા લોકો મોટી સંખ્યામાં પ્રસાદનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આ સેવાકાર્યમાં ગામના યુવાનો અને સ્થાનિક લોકો સેવા આપે છે, જેમાં શ્રદ્ધાળુઓ સ્વયંભૂ ફાળો પણ આપે છે.
મંદિરના પૂજારી મહંત રોહિત મહારાજે જણાવ્યું કે, દર વર્ષે દાદાની મૂર્તિ ચોખાના એક દાણા જેટલી વધે છે અને પગના અંગૂઠામાંથી રસી નીકળતી હોવાની વાયકા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો દર્શન માટે આવે છે.
આજે ભાદરવા સુદ બીજ એટલે દાદાનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે, ત્યારે મેળો યોજાઈ રહ્યો છે. ભારે ઉત્સાહ સાથે યજ્ઞ, પૂજા-અર્ચના, ભોજન, ભજન અને ભક્તિનો માહોલ નારીચાણામાં જોવા મળી રહ્યો છે. આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો નાના-મોટા સ્ટોલ નાખીને રોજી-રોટી મેળવે છે. જે લોકોની બાધા અને માનતા પૂરી થઈ હોય તેઓ અહીં આવીને દાદાને પ્રસાદ અર્પણ કરે છે, જેમાં મોટાભાગે પેંડા, મોદક અને મીઠાઈનો પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવે છે. આજના દિવસે અંદાજિત 50,000 થી વધુ ભાવિક ભક્તો મંદિરે આવશે તેવો અંદાજ છે. તેમના માટે રહેવા, જમવા અને પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...