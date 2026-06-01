સુરેન્દ્રનગરમાં પાણીની સમસ્યાનો આવ્યો અંત, ધોળીધજા ડેમમાં નર્મદાનું પાણી છોડવામાં આવ્યું
સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના 10 જિલ્લાઓના પાંચ હજારથી વધુ ગામોને થશે ફાયદો, 175 ક્યુસેક પાણીની આવકની અપેક્ષા.
Published : June 1, 2026 at 5:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારના તમામ નાગરિકોને વ્યવસ્થિત, સતત અને નિયમિત પાણી પુરવઠો મળી રહે તે માટે મહાનગરપાલિકા તંત્ર સતત કાર્યશીલ છે. આ અંતર્ગત આજે ઢાંકી પંપીંગ સ્ટેશનથી ધોળીધજા ડેમ સુધીની નર્મદા કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. આ પાણીની છોડવણીથી ધોળીધજા ડેમની જળસપાટીમાં વધારો થશે અને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણીનો પુરવઠો વધુ સુગમ અને નિયમિત બનશે.
ડેમના ચાર દરવાજા ખુલ્લા
ધોળીધજા ડેમમાં પાણીની આવક વધતાં 6 દરવાજા પૈકી 4 દરવાજા ખુલ્લા કરવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે લગભગ 175 ક્યુસેક પાણીની આવક થવાની અપેક્ષા છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના તંત્ર તરફથી નાગરિકોને વિનંતી છે કે પાણીનો બચાવ કરવો, તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો અને કોઈપણ પ્રકારની વ્યર્થ વપરાશ અટકાવવો.
પાણીની સમસ્યા વકરી હતી
ધોળીધજા ડેમમાં પાણી વિતરણ વ્યવસ્થા બંધ કરવામાં આવતા ડેમનું પાણીનું સ્તર 11 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયું હતું. સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્યના 10 જિલ્લાઓમાં જે સૌની યોજના અંતર્ગત પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હતું, તે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. 10 જિલ્લાના પાંચ હજારથી વધુ ગામડાઓ ઉપર તેની સીધી અસર પડી હતી અને ગામડાઓમાં પણ પાણીની સમસ્યા વકરતી જઈ રહી હતી. આ અંગે સરકારમાં અને સ્થાનિક તંત્રને રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
સરકારે લીધો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
રજૂઆતો બાદ આજે નર્મદા વિભાગ, સુરેન્દ્રનગર પાણી પુરવઠા વિભાગ અને સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને સુરેન્દ્રનગરના ધોળીધજા ડેમને ભરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. ઢાંકી પંપીંગ સ્ટેશનથી લઈને કેનાલ મારફતે હવે પાણી ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે અને ડેમના ચાર દરવાજા ખોલીને પાણી આગળ વધારવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
કેનાલ રીપેરીંગના કામો પૂર્ણ
આગામી સમયમાં ચોમાસું લંબાય તો પણ પાણીની સમસ્યા ન સર્જાય અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પીવાનું પાણી મળી રહે તે આશય સાથે આ કામગીરી કરવામાં આવી છે. કેનાલ રીપેરીંગના કામો પણ પૂર્ણ થયા છે. મહત્વની બાબત એ છે કે ડેમમાંથી હાલના તબક્કામાં ભાવનગર, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, મોરબી, કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
ત્રણ દિવસે પાણી આપવાની ખાતરી
છેલ્લા 15 દિવસથી પાણી નર્મદાની કેનાલનું ડેમમાં ઠાલવવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાના કારણે ડેમની જળસપાટી નીચે ગઈ હતી. શહેરી વિસ્તારમાં પણ ત્રણ લાખની જનતાને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડતા હતા. સાત દિવસે પીવાનું પાણી આવતું હતું. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર કમિશનરને પૂછવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હવે આગામી દિવસોમાં ત્રણ દિવસે પાણી મળશે." કમિશનર દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને ડેમ ભરવામાં આવી રહ્યો છે. 24 કલાકમાં ડેમ ભરીને સિસ્ટમ ઉભી કરવામાં આવી છે અને હવે ત્રણ દિવસે પાણી આપવાની ખાતરી શહેરીજનોને આપવામાં આવી છે.
