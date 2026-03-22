ETV Bharat / state

ધ્રાંગધ્રાની સોસાયટીમાં 17 વર્ષથી વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, ઘરના ટાંકાનું પાણી બારેય મહિના પીવા માટે વપારે છે

ધાંગધ્રામાં આવેલી એક એવી સોસાયટી છે કે જ્યાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરી અને 12 મહિના સુધી આ વરસાદનું પાણી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

વરસાદી પાણીનો પીવા માટે ઉપયોગ
વરસાદી પાણીનો પીવા માટે ઉપયોગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: 22 માર્ચ એટલે વિશ્વ જળ દિવસ. આજે સમગ્ર વિશ્વ જળ દિવસની ઉજવણી કરે છે અને 'જળ એ જ જીવન' છે તે સૂત્ર સાર્થક કરવા માટે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં લોકજાગૃતિના કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવે છે. 'પાણી બચાવો, દેશ બચાવો' જેવા સ્લોગનો સાથે પાણી બચાવો અંગેના પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રામાં આવેલી એક એવી સોસાયટી છે કે જ્યાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરી અને 12 મહિના સુધી આ વરસાદનું પાણી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ખરા અર્થમાં જળ એ જ જીવન છે તેનું સૂત્ર સાર્થક ધાંગધ્રામાં આવેલી ગોકુળ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

એક ટાંકામાં 12થી 15 હજાર વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રામાં આવેલી ગોકુલધામ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા વરસાદી સીઝન દરમિયાન વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ આ પાણી ઉકાળી અને બારે મહિના સુધી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને ત્યારે ગોકુલધામ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા તેમના મકાનોની અંદર ટાંકા બનાવવામાં આવ્યા છે. એક ટાંકામાં 12થી 15 હજાર લીટર વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.

વરસાદી પાણીનો પીવા માટે ઉપયોગ (ETV Bharat Gujarat)

ધાબા પરથી પાણી સીધુ ટાંકામાં જાય છે
સોસાયટીમાં બનાવવામાં આવેલા મકાનોના ધાબા ઉપર સિસ્ટમ ફીટ કરવામાં આવી છે જેથી વરસાદનું પાણી રોડ રસ્તા, નદી-નાળા, ઝરણા સુધી વહી ના જાય અને વરસાદનું પાણી જે ધાબા ઉપર પડતું હોય તે સીધું જ અંડર ગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવેલા ટાંકામાં ઉતરી જાય. ત્યારબાદ આ ટાંકામાં પાણીનો સંગ્રહ થાય અને તે પાણી ઉકાળી અને બાર મહિના સુધી સ્થાનિક લોકો પીવા માટે વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. ખરેખર જળ બચાવો અભિયાનને આ ગોકુલ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો સાર્થક કરે છે. એક તરફ સરકાર દ્વારા પણ પાણી બચાવવા માટેની મુહિમો ચલાવે છે, પરંતુ આ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાની જવાબદારી સમજી અને પાણીનો બચાવ કરે છે.

બારેય માસ પીવા માટે પાણીનો ઉપયોગ કરાય છે
વરસાદી સીઝન ચાલુ થાય એટલે આ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો પોતાનું ધાબુ સાફ-સફાઈ કરી નાખે છે અને સ્પેશિયલ પાઇપની ગોઠવણી કરી અને અંડર ગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવેલા ટાંકામાં વરસાદી પાણી એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ પાણીનો સંગ્રહ કરી અને પીવા માટે પાણી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ સોસાયટીમાં રહેતા લોકો જે કાર્ય કરે છે તેની પ્રેરણા લઈ અને અન્ય લોકો પણ આ પ્રકારનો કામગીરી કરે તો દુષ્કાળ જેવા વર્ષ પણ પીવાના પાણીની તાંગી ન સર્જાય અને પીવાના પાણીની અછત પણ ન સર્જાય નગરપાલિકા ગમે તેટલા દિવસે પાણી વિતરણ કરે પણ આ સોસાયટીમાં કોઈ દિવસ પાણીની તંગી સર્જાઈ નહીં. કારણ કે તેમની પાસે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવાની સિસ્ટમ છે અને જળ એ જ જીવનનું સૂત્ર આ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા સાર્થક કરવામાં આવી છે.

આ સિસ્ટમ જોવા માટે આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો પણ તેમની સોસાયટી સુધી પહોંચી રહ્યા છે અને તેમની આ કામગીરીને બિરદાવી પણ રહ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ પ્રકારની પદ્ધતિથી પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકે તે પ્રકારના પ્રયાસો હવે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ મુહિમ ચલાવી અને શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

'સોસાયટી બની ત્યારથી વરસાદી પાણીનો પીવા માટે ઉપયોગ'
ધાંગધ્રા ગોકુલધામ સોસાયટીમાં વસવાટ કરતા અમરીશભાઈ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ધાંગધ્રાની ગોકુલ સોસાયટી બની તેને 17 વર્ષ થઈ ગયા. બની ત્યારથી જ મકાન ધારકો દ્વારા એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો કે પોતાના મકાનમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ ટાંકો બનાવવામાં આવશે. એમાં 15000 લીટર પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકશે તે સમયથી જ આવા ટાકા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને છેલ્લા 17 વર્ષથી આ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશો નળ, નદી કે ડેમનું પાણી નથી પીતા અને માત્ર વરસાદનું પાણી પીવા માટે ઉપયોગ કરે છે. જેને લઈને આરોગ્ય પણ તેમનું સારું રહે છે. પાણીજન્ય રોગચાળો પણ તેમના સોસાયટીમાં નથી ફેલાઈ રહ્યો અને વરસાદી પાણી ઉકાળીને પીવામાં આવતું હોવાના કારણે આરોગ્યને પણ ફાયદા રૂપ સાબિત થઈ રહ્યું હોવાનું આ સોસાયટીના સ્થાનિક રહીશ અમરીશભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.