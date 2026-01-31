સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેકટર ખુદ હાથમાં સાવરણો પકડી સફાઈ માટે નીકળી પડ્યા, ચોટીલાવાસીઓને સ્વછતાની કરી અપીલ
Published : January 31, 2026 at 1:47 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ચોટીલા સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં યાત્રાધામ તરીકે પ્રખ્યાત છે. માં ચામુંડા માતાજીના દર્શન માટે રોજના 5 હજારથી વધુ યાત્રિકો અને શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરની મુલાકાતે આવતા હોય છે અને તેમની આરોગ્ય અને સલામતીના જાળવણીના ભાગ સ્વરૂપે તંત્ર દ્વારા પ્રયાસો સતત હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે. ચોટીલા માં ચામુંડા માતાજીના મંદિર પરિસર તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ફેલાઈ રહેલી ગંદકી અને પ્લાસ્ટિકના જામેલા ગંજ બાદ હવે ખુદ ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા ચોટીલા શહેર સ્વચ્છ બને તે માટેના પ્રયાસો જાતે જ હાથમાં લેવામાં આવ્યા છે.
ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા વહેલી સવારે અલગ અલગ વિસ્તારોની સાફ સફાઈ માટે દોડી ગયા હતા અને સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે ખુદ ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં મંદિર ચોટીલા નગરપાલિકા વિસ્તારના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં 15 ટ્રેક્ટર કચરો એકત્રિત કરી અને ત્યારબાદ નગરપાલિકાના વાહનોનો ઉપયોગ કરી અને આ કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.
રોજિંદા જીવનમાં પણ સ્વચ્છતાનું અનેરૂ મહત્વ ગણી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અગામી દિવસોમાં ચોટીલા શહેર સ્વચ્છ બને તેવી સૂચના નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને પણ આપવામાં આવી હતી. ચોટીલા વિસ્તારમાં શાળાના બાળકોએ પણ આ અભિયાનમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં સ્વચ્છતા અંગેની કામગીરી ખુદ ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવતા બાળકોમાં પણ ચોટીલા શહેર સ્વચ્છ બને અને યાત્રાધામમાં આવતા લોકોમાં પણ એક અનોખો મેસેજ પહોંચ્યો હતો. ખાસ કરીને જે નગરપાલિકાનું ડમ્પીંગ સ્ટેશન આવેલું છે ત્યાં કચરો એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ચોટીલા શહેર સ્વચ્છ બને અને અન્ય જીવોને પણ નુકસાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી છે. નાગરિકો યાત્રિકો અને ચોટીલા વાસીઓને પણ ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા અપીલ કરી અને સ્વચ્છતા જાળવવા તેમજ જાહેર સ્થળો ઉપર કચરો ન ફેકવા અને ડોર ટુ ડોર કચરાના વાહનોમાં જ કચરો નાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવશે તો રોગચાળો પણ પ્રસરતો અટકશે અને સ્વચ્છતા પણ જળવાશે.
ચોટીલા યાત્રાધામ અને ચોટીલાવાસીઓનું આરોગ્ય જળવાઈ તે માટે સ્વચ્છતા જરૂરી - ડેપ્યુટી કલેકટર ચોટીલા
ચોટીલા યાત્રાધામ અને ચોટીલા યાત્રાધામમાં આવતા યાત્રીકો અને ચોટીલાવાસીઓનું આરોગ્ય જોખમમાં ન મુકાય અને અન્ય જીવોને અને પશુ પક્ષીઓને પણ ગંદકીના કારણે અસર ન પહોંચે તે માટે સ્વચ્છતા જરૂરી હોવાનું ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ અંતર્ગત નગરપાલિકાની ટીમો મામલતદાર ઓફિસની ટીમો બાળકો તેમજ સ્થાનિક લોકોને સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડી અને ચોટીલા સ્વચ્છ બને તે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા ખુદ હાથમાં સાવણો પકડી અને સ્વચ્છતાની અપીલ કરવામાં આવી છે. નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને પણ સ્વચ્છતા મુદ્દે પ્લાન તૈયાર કરી અને ગંદકી ફેલાવતા તત્વો સામે પગલાં ભરવા સૂચના ડેપ્યુટી કલેકટરે આપી છે.
