સુરેન્દ્રનગર: 35 વર્ષ પહેલાં સર્જાયેલ દુર્ઘટના બીજી વખત ન થાય તે માટે જર્જરિત પાણીની ટાંકી ઊતરાવી લેવા માંગ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના ખોડુ ગામે 50 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકીના પોપડા પડવા લાગ્યા છે અને સ્લેબ પણ ફાટી ગયો છે.
Published : February 17, 2026 at 6:26 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ‘નલ સે જલ’ અને ‘સૌની યોજના’ અંતર્ગત ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં નવી પીવાની પાણીની પાઇપલાઇનનો અને નવી પાણીની ટાંકી ઉભી કરવામાં આવી રહી છે અને ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારના લોકોને રોજ ચોખ્ખું પીવાનું પાણી મળે તે માટે તંત્ર અને સરકાર દ્વારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના ખોડુ ગામે 50 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકીના પોપડા પડવા લાગ્યા છે અને સ્લેબ પણ ફાટી ગયો છે.
50 વર્ષથી વધુ સમય પહેલા ખોડુ ગામની જનતાને પીવાના પાણી પૂરું પાડવા માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ટાંકી ઊભી કરવામાં આવી હતી પરંતુ હવે આ ટાંકીમાં સળિયા દેખાવા લાગ્યા છે અને ઉપરના ભાગેથી પોપડા પડવા લાગ્યા છે. જેને લઈને નીચેથી પસાર થતાં લોકોના જીવ પણ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા છે. આ બીજી તરફ જે ટાંકી પિલ્લર અને સ્લેબ ઉપર ઉભી છે તેના પિલ્લર અને સ્લેબ પણ ફાટી ગયા છે અને તેમાં પણ તિરાડો પડી ગઈ છે.
મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા આ ટાંકી ઉતારી અને તાત્કાલિક નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં આ ટાંકીમાંથી 15 હજારથી વધુ લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ જર્જરીત ટાંકી હોવાના કારણે ત્યાંથી પસાર થતા લોકોના જીવ પણ પડીકે બંધાઈ રહ્યા છે. મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા આ ટાંકીનું નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
35 વર્ષ પહેલા ખોડુ ગામે પીવાની પાણીની ટાંકી તૂટી પડી હતી જેમાં નજીકમાં પાણી ભરતી 3 મહિલાના મોત થયા હતા. ફરી દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે નવી ટાંકી બનાવવા ધારાસભ્યને રજૂઆત કરાઈ છે.
35 વર્ષ પહેલા ખોડુ ગામે એક દુર્ઘટના સર્જાય જેવા પામી હતી. પીવાના પાણીની ટાંકી તૂટી પડતા પીવાના પાણીની ટાંકી નજીક પાણી ભરી રહેલી ત્રણ જેટલી મહિલાઓ દટાઈ જવા પામી હતી અને તેમના મોત પણ નીપજવા હતા. આ જ પ્રકારની ઘટના હવે બીજી વાર ન સર્જાય ત્યારે જર્જરીત ટાંકી છે તે ઉતારી લઈ અને નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરવામાં આવે તેવી ધારાસભ્યને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
1 વર્ષ પહેલાં વાસમો વિભાગના અધિકારીઓ આ ટાંકી જોઈ પણ ગયા છે પણ તે છતાં પણ કામો શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા નથી, જેને લઇને ગ્રામજનો દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
વાસમોના અધિકારીઓને રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે તેમના દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે, પહેલા ટાંકી નીચે પાડી દો ત્યારબાદ નવી બનાવી આપીશું. પરંતુ મોટી વાત એ છે કે હાલ ઉનાળાનો સમય ચાલુ થઈ ગયો છે ત્યારે 15 હજારથી વધુની વસ્તીને પીવાનું પાણી કેવી રીતે પૂરું પાડવું? સરપંચ સહિતના આગેવાનો દ્વારા આ મુદ્દે પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
પાણીની ટાંકીના પોપડા પડી રહ્યા છે. હાથ જોડીને વિનંતી કરી છે કે આ ટાંકી ઉતારી લેવામાં આવે. મોટી દુર્ઘટના સર્જાશે તો તંત્રના અધિકારીઓ જવાબદાર રહેશે - સિધ્ધરાજસિંહ ખેર ખોડું ગામના સરપંચ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખોડુ ગામની પીવાના પાણી પૂરું પાડતી ટાંકી જર્ઝરીત બની ગઈ છે. આ ટાંકી ઉતરાવી લેવા માટે અને નવી ટાંકી બનાવવા માટે તંત્રના અધિકારીઓને વારંવાર રજૂઆત કરી હોવાનું સરપંચ સિધ્ધરાજસિંહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રોજ ટાંકી ઉપરથી પોપડા પડે છે અને પાણી પણ લીકેજ થાય છે. ગમે ત્યારે મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તેવા એંધાણ હાલ દેખાઈ રહ્યા છે. વારંવાર લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે તે છતાં પણ તંત્રના અધિકારીઓ કાંઈ ધ્યાન આપી રહ્યા નથી. હવે કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાશે તો તેનો જવાબદાર તંત્રના અધિકારીઓ રહેશે તેવું સરપંચ સિધ્ધરાજસિંહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
