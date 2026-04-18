સુરેન્દ્રનગર: લીંબડી વોરા સોસાયટીમાં મોબાઈલ બેટરી ફાટવાથી લાગેલી આગમાં દંપતિનું દુ:ખદ મોત
Published : April 18, 2026 at 11:00 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: લીંબડીની વોરા સોસાયટીમાં મોબાઈલ ફોનની બેટરી ફાટવાને કારણે લાગેલી આગમાં એક દંપતિનું દુ:ખદ મોત થયું છે. આ ઘટનામાં લીંબડી ફાયર બ્રિગેડની બેદરકારીને લઈને ગંભીર આક્ષેપો થયા છે.
ઘટનાની વિગતો અનુસાર, વોરા સોસાયટીમાં રહેતા સબીરભાઈ વોરા અને તેમની પત્ની રસીદાબેન વોરા એક જ મકાનમાં વસવાટ કરતા હતા. મોડી રાત્રે સબીરભાઈએ તેમનો મોબાઈલ ફોન ચાર્જિંગ પર મૂક્યો હતો. રાત્રે લગભગ બે વાગ્યે મોબાઈલની બેટરી ફાટી ગઈ, જેના કારણે ઘરના સોફા અને ફર્નિચરમાં પ્રથમ આગ લાગી. આ સમયે પરિવારના સભ્યો ઘરમાં સૂતા હતા અને આગની જાણ થઈ ન હતી. આગ વધતાં ઘરની અંદરની ઘરવખરી પણ સળગી ગઈ.
પરિવારજનોએ તાત્કાલિક લીંબડી ફાયર બ્રિગેડને સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ લીંબડી ફાયર બ્રિગેડ પાસે પૂરતા સાધનો અને વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે ટીમ કલાકો સુધી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ન હતી. અંતે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. એક કલાક પછી સુરેન્દ્રનગરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને આગને કાબૂમાં લાવી, પરંતુ ત્યાર સુધીમાં સબીરભાઈ વોરા અને રસીદાબેન વોરાનું મોત નીપજી ચૂક્યું હતું. બંનેના મૃતદેહોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે.
મૃતક સબીરભાઈના સગા કુતબુદ્દીન વોરાએ જણાવ્યું કે, “લીંબડી નગરપાલિકાનો સંપર્ક કર્યા પછી પણ બે કલાક સુધી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવી નહીં. અંતે સુરેન્દ્રનગરની ટીમ આવ્યા બાદ આગને કાબૂમાં લાવવામાં આવી. આ બેદરકારીને કારણે દંપતિનો જીવ ગયો છે.” તેમણે લીંબડી નગરપાલિકામાં ફાયર વ્યવસ્થાને અપગ્રેડ કરવાની માંગ કરી છે.
આ ઘટનાને લઈને વોરા સમાજમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય તથા પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા સહિતના રાજકીય આગેવાનો અને વોરા સમાજના અગ્રણીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. લીંબડી DYSP વિશાલ રબારી અને પ્રાંત અધિકારી સહિતના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા. તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને જો બેદરકારી સામે આવશે તો સંબંધિત વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થયા બાદ અંતિમ ક્રિયા માટે રવાના કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આગની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો હોવાના સંદર્ભમાં વધુ ચર્ચામાં છે.
