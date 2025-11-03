ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના 10 તાલુકામાં પાક નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણ થયો, 500થી વધુ ટીમો કામગીરીમાં જોડાઈ હતી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાન બાદ વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તાલુકાઓમાં સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં પાક નુકસાનીનો સર્વે પૂરો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 10:35 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ઓક્ટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોના ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું હતું. વરસાદી તોફાન બાદ વિવિધ કપાસ, તુવેર, મગફળી તથા અન્ય પાકોમાં નોંધપાત્ર નુકસાન સામે આવ્યું છે. ખેડૂતોની મુશ્કેલીને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપતા રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લામાં ઝડપી અને વ્યાપક સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના સૂચનથી જિલ્લાના તમામ 10 તાલુકામાં કુલ 500 સર્વે ટીમો રચી યુદ્ધના ધોરણે કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું. ગ્રામસેવક ખેતી, તલાટી કમ મંત્રી, કૃષિ સહાયક તેમજ અન્ય સ્થાનિક કર્મચારીઓની ટીમોએ ગામ-ગામની મુલાકાત લઇ નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોના ખેતરોનું વિલેજ યુનિટ આધારિત સર્વેક્ષણ કર્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અંદાજે 500 ગામોમાં પાકને નુકસાન થવા પામ્યું હોવાનું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમારે માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, તમામ ટીમોએ સરપંચો, ગ્રામ પંચાયતના પ્રતિનિધિઓ અને ખેડૂત આગેવાનોની હાજરીમાં નુકસાનના આંકડાઓ એકત્રિત કર્યા છે. સાથે સાથે પંચરોજકામના આધારે પાક નુકસાનીનું પ્રાથમિક મૂલ્યાંકન પણ પૂર્ણ કરી દેવાયું છે.

વહીવટી તંત્ર દ્વારા હવે તમામ ગામોના નુકસાનની વિગતવાર માહિતી સંકલિત કરી રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવશે. સરકાર તરફથી મળનારા માર્ગદર્શન મુજબ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને પાક નુકસાનીની ચૂકવણી સમયસર કરવામાં આવશે તેવો વિશ્વાસ પણ જિલ્લા કૃષિ વિભાગે વ્યક્ત કર્યો છે. કમોસમી વરસાદથી નિરાશા ફેલાયેલી હોવા છતાં સર્વે કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ થતા ખેડૂતોમાં આશાની કિરણ જોવા મળી છે.

