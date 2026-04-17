સુરેન્દ્રનગર કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: વોર્ડ નંબર 1ના લોકોએ મતદાનથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય કેમ કર્યો?
Published : April 17, 2026 at 4:39 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સમગ્ર રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણી માટે 26 એપ્રિલના રોજ મતદાન થશે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 140 જેટલા ઉમેદવારો લડી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને ભાજપ એમ ત્રિપાખીઓ જંગ જામશે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના વોર્ડ નંબર 1, વિસ્તારમાં શહેરના દુધરેજ તેમજ વહાણવટી નગર સહિતના વિસ્તારોનો મહાનગર પાલિકામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત નર્મદા કોટર્સ વિસ્તાર, ભીમરાવ સોસાયટી, ચમારજ વિસ્તાર, વાળંદ સોસાયટી, ખમીસણા સહિતના વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અંદાજિત 20000થી વધુનું મતદાન આ વોર્ડમાં છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા તરીકે જાહેર થયું તેને એક વર્ષ થયું છે. દુધરેજ સહિતના વિસ્તારોમાં પીવાનું પાણી, રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાના પ્રશ્નો છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ મુદ્દે વારંવાર સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. એક વર્ષ સુધી ધક્કા ખાવામાં આવ્યા છે, તેવું સ્થાનિક લોકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. રસ્તા, પાણી અને સ્વચ્છતા આ વિસ્તારના મુખ્ય પ્રશ્નો છે. કોઈપણ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હજૂ સુધી આવ્યું નથી. 1984માં દુધરેજ વિસ્તારનો સુરેન્દ્રનગરમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ, આરોગ્ય કેન્દ્ર, લાઇબ્રેરી પણ બંધ થઈ ગઈ છે.
"એક વર્ષમાં મહાનગરપાલિકાનું 700 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ હતું અને શહેરમાં 700 કરોડના ખર્ચે રોડ રસ્તા અને ડ્રેનેજના કામો થયા તેવું તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ, દુધરેજમાં હજુ પણ રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ છે. 26 એપ્રિલના રોજ મતદાન યોજાવાનું છે, પ્રાથમિક સુવિધાના કામો ન થતા ગ્રામજનો ઉગ્ર બન્યા છે અને મતદાનથી દૂર રહેવાનું નિર્ણય કર્યો છે.
પહેલા રોડ રસ્તા, પ્રાથમિક સુવિધા, ડ્રેનેજ પોલીસ ચોકી, આરોગ્ય કેન્દ્ર અને લાઇબ્રેરી સહિતની ગામમાં સુવિધા આપવામાં આવે અને રોજ પીવાનું પાણી આપવામાં આવે તેવી તંત્ર અને ઉમેદવારો ખાતરી આપે ત્યારબાદ જ મતદાન કરવામાં આવશે." - લકુમભાઇ મોહિત, સ્થાનિક દુધરેજ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજવાની છે, ત્યારે વોર્ડ નંબર 1માં ભાજપના 4 ઉમેદવારો, કોંગ્રેસના 3 ઉમેદવારો અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી પણ ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં પ્રાથમિક સુવિધા ન હોય અને પૂરતી શાળા અને ડ્રેનેજ લાઈન પ્રાથમિક સુવિધા ન મળવી અને પીવાનું પાણી પણ ચાર દિવસે મળતું હોવાના કારણે સ્થાનિક લોકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
ગામમાં કોઈ ફરવા લાયક સ્થળ પણ નથી. કાચા રોડ રસ્તાઓ હોવાના કારણે એમ્બ્યુલન્સ પણ આ વિસ્તારમાં નથી જઈ શકતી, ત્યારે 26 એપ્રિલના રોજ યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં મતદાનથી દૂર રહેવા માટેનું આહવાન આ વિસ્તારના લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
