સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ: કોંગ્રેસે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી, માત્ર 42 ઉમેદવારો મળ્યા
સુરેન્દ્રનગરમાં પહેલી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારી શરું કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં કોંગ્રેસની સેન્સ પ્રક્રિયામાં 42 ઉમેદવારો મળ્યા અને 10 બેઠકો માટે હજુ શોધખોળ ચાલુ છે.
Published : March 9, 2026 at 12:59 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: એક બાજુ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે, તો બીજી બાજુ પહેલી વખત સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. ભાજપ ટૂંક સમયમાં નવું સંગઠન જાહેર કરશે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધનની વાત નથી થઈ રહી. કોંગ્રેસે મહાનગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં નવા સીમાંકન મુજબ 13 વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યા, જેમાં કુલ 52 બેઠકો છે. માળોદ, ખમીસાણા, મૂળચંદ ખેરાળી સહિત 5 ગામોને શહેરમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં લગભગ 2.66 લાખ મતદાતા છે. 50% એટલે કે 26 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત છે. અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 5 બેઠકો છે, જેમાંથી 3 મહિલાઓ માટે ફરજિયાત છે. OBC માટે 14 બેઠકો અનામત છે. ST માટે કોઈ અનામત નથી કારણ કે તેમની વસ્તી ઓછી છે. ચૂંટણી પંચે બેઠકોની ફાળવણી પૂર્ણ કરી દીધી છે અને ટૂંક સમયમાં ચૂંટણી જાહેર થશે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. સુરેન્દ્રનગરના સર્કિટ હાઉસમાં નેતાઓ અને પ્રભારીઓએ આ પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી જેમાં 52 બેઠકોમાંથી માત્ર 42 કાર્યકર્તાઓએ ચૂંટણી લડવાની તૈયારી દેખાડી અને સેન્સ આપ્યું છે. બાકીની 10 બેઠકો માટે હજુ ઉમેદવારો મળ્યા નથી.
"સેન્સ પ્રક્રિયામાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા 42 કાર્યકરોએ દાવેદારી નોંધાવી બાકી રહેલા 10 બેઠકો માટે ઉમેદવાર પસંદગી કરવામાં આવશે." - ધર્મેન્દ્રસિંહ પરમાર નિરીક્ષક
આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન ન થવાથી બંને પક્ષોમાં ઉમેદવારોની અછત જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસને પણ પૂરા ઉમેદવારો મળ્યા નથી. પાર્ટીએ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરી પ્રદેશ કાર્યાલયને મોકલવાની તૈયારી કરી છે. આ ચૂંટણી પહેલી વખત મહાનગરપાલિકા તરીકે યોજાતી હોવાથી બધા પક્ષો માટે પડકારરૂપ છે. લોકોની સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને વિકાસના વચનો આપીને જીત મેળવવાની કોશિશ કરશે.
આ તૈયારીઓથી સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. ચૂંટણી પછી શહેરનો વિકાસ અને સુવિધાઓ કેવી રહેશે તે જોવાનું રહેશે.
આ પણ વાંચો: