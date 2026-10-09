સુરેન્દ્રનગરઃ મુળી તાલુકામાં પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્માણ કામોમાં ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ, ગ્રામજનોએ કામ બંધ કરાવ્યું
ગ્રામીણ વિસ્તારના બાળકો અભ્યાસ કરી શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુળી તાલુકામાં 10 જેટલી અલગ અલગ શાળાઓ નવનિર્માણ કરવાની કામગીરીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Published : October 9, 2026 at 11:05 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ગ્રામીણ વિસ્તારના બાળકો અભ્યાસ કરી શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુળી તાલુકામાં 10 જેટલી અલગ અલગ શાળાઓ નવનિર્માણ કરવાની કામગીરીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેની પાછળ અંદાજિત 10 કરોડથી વધુનો ખર્ચો કરવામાં આવવાનો છે, ત્યારે હાલના તબક્કામાં કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીને કોન્ટ્રાક આપી દેવામાં આવ્યો છે અને કોન્ટ્રાક એજન્સી પોતે કામ કરવાના બદલે પેટા કોન્ટ્રાક્ટરને જવાબદારીઓ સોંપી અને શાળાના નવનિર્માણની કામગીરી કરાવી રહી છે.
જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના આંબરડી, સરા, કરસનગઢ, સુજાનગઢ, રાણીપાટ, રાપર સહિતના ગામોમાં નવી શાળાઓ બાંધવા અંગેની કામગીરી શરૂ કરવા અંગેના વર્ક ઓર્ડર આપી દેવામાં આવ્યા છે. તે પૈકી આંબરડી, સરા અને અન્ય તાલુકાઓમાં પ્રાથમિક શાળાના નવનિર્માણ માટેની કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ આ કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા નબળી ગુણવત્તાની કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ મળ્યા બાદ ગ્રામજનો દ્વારા શાળા નિર્માણ કામ અંગે તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ગ્રામજનો અને વાલીઓ દ્વારા આંબરડી ગામની પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાત કરવામાં આવતા, નબળી કક્ષાની કામગીરી ચાલતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. શાળા નિર્માણ કામમાં વપરાશ થતું લોખંડ નબળી ગુણવત્તાનું હતું અને સિમેન્ટના સ્થાને માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય અને બીમ પીલરની કોંક્રિટ ઉખડી જતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરનો ઉધળો લીધા બાદ ગ્રામજનો દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ કામગીરી બંધ રખાવવામાં આવી હતી. ફિટનેસ રિપોર્ટ કર્યા બાદ જ આ કામગીરી શરૂ કરવા ગ્રામજનો દ્વારા માગ કરવામાં આવી છે. મહત્ત્વનું છે કે, આ 2 માળની પ્રાથમિક શાળા બનાવવા માટે 1.50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો અને ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સામે સવાલ ઊઠી રહ્યા છે- નાગર ઠાકોર (વાલી)
આંબરડી ગામના પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના વાલી નાગરભાઈએ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ખૂબ નબળી કક્ષાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ત્યારે શાળામાં અભ્યાસ કરતા 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ શાળાની નીચે બેસવાના છે, પરંતુ હાલમાં નવનિર્માણ કામમાં જ પોપડા પડી રહ્યા છે. સિમેન્ટ ઉખડવા લાગી છે અને નબળી કક્ષાની કામગીરી ચાલુ હોવાના કારણે, કોન્ટ્રાક્ટર પાસે આ કામગીરી બંધ કરાવવામાં આવી છે. ફિટનેસ રિપોર્ટ રજૂ કર્યા બાદ, અને યોગ્ય ગુણવત્તાની કામગીરી થશે તો જ શાળાના નિર્માણ કામની કામગીરી કરવા દેવામાં આવશે. નહીંતર બાળકોના જીવને જોખમ ઊભું થાય તેવી પરિસ્થિતિ છે.
નબળી કામગીરી હશે તો કોન્ટ્રાક્ટર સામે પણ પગલાં ભરાશે- વિશાલસિંહ ઝાલા (તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી)
તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી વિશાલસિંહ ઝાલાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, વાલીઓની ફરિયાદ મળી છે અને નબળી ગુણવત્તાની કામગીરી થતી હોવાની ફરિયાદો પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્યારે જે પણ શાળાઓમાં કામગીરી ચાલી રહી છે, તેની તપાસ થશે ફિટનેસ રિપોર્ટ મેળવવામાં આવશે, ત્યાર બાદ જ આગળ કામગીરી કરવા દેવામાં આવશે. ગુણવત્તા અંગે કોઈ બાંધછોડ કરવામાં નહીં આવે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓના જીવનો સવાલ છે. જો નબળી કામગીરી હશે તો કોન્ટ્રાક્ટર સામે પણ પગલાં ભરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ
સુરેન્દ્રનગરઃ પરિવારે જ ઢોર માર મારીને કરી હત્યા, ઘરમાં જ લાશ લટકાવી આત્મહત્યાનો રચ્યો શ્વાંગ! કેવી રીતે પોલીસે ઉકેલ્યો ભેદ?
જુનાગઢ દર્શન કરવા આવેલા રાજસ્થાનના પરિવારને સુરેન્દ્રનગરમાં નડ્યો અકસ્માત, બે બાળકોના કરુણ મોત