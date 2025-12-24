સુરેન્દ્રનગર: ED ના દરોડા બાદ કલેક્ટરની બદલી, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીના 1 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કે. એસ. યાજ્ઞિકને જિલ્લા કલેક્ટર તરીકેનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં તાજેતરમાં ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) ની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડાના મામલે વહીવટી તંત્રમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. આ ઘટનાના પગલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા કલેક્ટર ડો. રાજેન્દ્રકુમાર પટેલની રાતોરાત બદલી કરવામાં આવી છે, જે સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ડો. રાજેન્દ્રકુમાર પટેલને સામાન્ય વહીવટ વિભાગના હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કે. એસ. યાજ્ઞિકને જિલ્લા કલેક્ટર તરીકેનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. કે. એસ. યાજ્ઞિકે તાત્કાલિક અસરથી કલેક્ટર તરીકેની જવાબદારી સંભાળી લીધી છે અને વહીવટી કામગીરીમાં સતતતા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ED દ્વારા દરોડા પાડવા આવ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ તેના PA જયરાજસિંહ ઝાલા અને નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરી અને ક્લાર્ક મયુરસિંહ ગોહિલના ઘરે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, 1500 કરોડની પાટડી અને સાયલામાં આવેલ જમીન મુદ્દે EDએ દરોડા કરી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ED દ્વારા સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ ચાલુ છે. કલેક્ટરના PA તરીકે અનેક વર્ષોથી જયરાજસિંહ ઝાલા ફરજ બજાવે છે, તેમના ઘરે લખતર ખાતે પણ સતત બીજા દિવસે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવા આવ્યું છે.
થાનના વિડ વિસ્તારમાં આવેલ 3600 થી વધુ વિઘાની જમીનની માલિકી લખતર સ્ટેટની છે. જેનો કેસ 2023થી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, જિલ્લા કલેક્ટરના PA જયરાજસિંહ લખતરથી આવે છે, ત્યારે આ વિડની કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીનમાં સર્વે નંબરમાં નામો ચડાવી દેવામાં આવ્યા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. EDને સાથે રાખી અને હાલ થાન વિડ વિસ્તારની જમીન મુદ્દે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસના અંતે અનેક જમીનોમાં સંડોવણી હોવાનું બહાર આવી શકે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરીની ધરપકડ
આ મુદ્દે નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમના ઘરેથી 60 લાખથી વધુની રકમની રોકડ મળી આવી છે, ચંદ્રસિંહ મોરીને અમદવાદ કોર્ટમાં રજૂ કરી ED દ્વારા 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ કરવામાં આવી હતી, જો કે કોર્ટે ચંદ્રસિંહ મોરીના 1 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
બેડરૂમમાં છુપાવેલ નાણાં મળી આવ્યા
ED એ PMLAની કલમ 17 હેઠળ ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરી, નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટના રહેણાંક પરિસરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ (તપાસ) દરમિયાન રુ.67.50 લાખની રોકડ રકમ મળી આવી, જેને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ રોકડ રકમ તેમના બેડરૂમમાં છુપાવેલી મળી આવી હતી. આરોપી ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરીએ 23/12/2025ના રોજ PMLAની કલમ 17 હેઠળ નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર્યું છે, કે જપ્ત કરાયેલી રોકડ એ વૈધાનિક જમીન-ઉપયોગની (statutory land-use) અરજીઓના ઝડપી અથવા સાનુકૂળ નિકાલ માટે સીધી રીતે અથવા વચેટિયાઓ દ્વારા અરજદારો પાસેથી માંગેલી અને એકઠી કરેલી લાંચની રકમ છે.
