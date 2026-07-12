ચોટીલાના અંતરિયાળ ગામની શાળામાં પહોંચ્યા સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર, શિક્ષક બનીને બાળકોને આપ્યું જ્ઞાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી દ્વારા સરકારી શાળાઓની આકસ્મિક મુલાકાત દરમિયાન શાળાની પ્રવૃત્તિ, શિક્ષણ ગુણવત્તા અને શિક્ષકોની હાજરીની ચકાસણી થઈ.
Published : July 12, 2026 at 5:28 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લા કલેકટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી શાળાઓની આકસ્મિક મુલાકાતો લઈને વ્યવસ્થા તપાસવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ શાળાઓ સમયસર શરૂ થાય છે કે કેમ, શિક્ષકો હાજર છે કે કેમ અને વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય શિક્ષણ મળે છે કે કેમ તેની ખાસ તપાસ કરે છે. આ જ ક્રમમાં તેઓ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકાના સૌથી અંતરિયાળ ગામ ચોબારી ખાતે આવેલી પ્રાથમિક શાળાએ પહોંચ્યા હતા.
આ શાળા કાચા મકાનમાં અને બાંધકામ વચ્ચે ચાલી રહી છે. કલેકટર ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેઠક યોજી અને શાળાના વાતાવરણ તેમજ અભ્યાસક્રમ અંગે વિગતો મેળવી હતી. ત્યાર બાદ તેમણે શાળાની સ્વચ્છતા, મિડ-ડે મીલની વ્યવસ્થા અને પાયાની સુવિધાઓનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતુ. આ ઉપરાંત, શિક્ષકો નિયમિત હાજર રહે છે કે કેમ તેની પણ તેમણે વાલીઓ પાસેથી ખાતરી કરી હતી.
જો કે, આ મુલાકાત દરમિયાન એક ખૂબ જ અનોખો કિસ્સો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે કલેકટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી વર્ગખંડમાં પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે કલેકટર તરીકેની ભૂમિકાને બાજુએ મૂકીને શિક્ષકની ભૂમિકા અદા કરી હતી. તેમણે અંતરિયાળ ગામના બાળકોની નોટબુક અને પાઠ્યપુસ્તકોની બારીકાઈથી તપાસ કરી હતી અને બાળકો શું ભણે છે તે જોવા ઉપરાંત તેમણે વિદ્યાર્થીઓને થોડું જ્ઞાન પણ આપ્યું હતું. વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી અને અભ્યાસ અંગે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું.
આ દ્રશ્ય જોતા એવું લાગ્યું જાણે કલેકટર પોતે શિક્ષક બની ગયા હોય. તેમણે બાળકો સાથે ખૂબ જ સરળતાથી વાત કરી અને તેમની શાળાકીય મુશ્કેલીઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. કલેકટરની આ ભૂમિકાથી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા. શાળાના બાળકો માટે આ એક યાદગાર અનુભવ બની ગયો હતો.
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