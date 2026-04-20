સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં કલેક્ટરને કડવો અનુભવ, સાદા ડ્રેસમાં કેસ કાઢવવા પહોંચતા જવાબ મળ્યો - 'કેસ બારી બંધ થઈ ગઈ છે'
સાદા ડ્રેસમાં સરકારી કાર અને સિક્યુરિટી વિના જ કલેક્ટર સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને સામાન્ય દર્દી હોય તે રીતે કેસ બારીએ પહોંચ્યા હતા.
Published : April 20, 2026 at 4:04 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા કલેકટર ગુણવંત સોલંકી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને અપાતી સારવારની તપાસ માટે ઓચિંતી મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. સાદા ડ્રેસમાં સરકારી કાર વગર અને કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટીને સાથે રાખ્યા વિના જ કલેક્ટર સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને સામાન્ય દર્દી હોય તે રીતે કેસ બારીએ પહોંચ્યા હતા અને કેસ કાઢવા અંગેનું કહ્યું હતું. તે દરમિયાન 'કેસ બારી બંધ થઈ ગઈ છે હવે કેસ નહીં નીકળે, ઓપીડી ટાઇમ પૂરો થઈ ગયો છે.' તેવો ઉડાવ જવાબ સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરને આપવામાં આવતા સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર દ્વારા હવે આ મુદ્દે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અચાનક સુરેન્દ્રનગર કલેકટર સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાતે દોડી ગયા છે અને ત્યાંના અધિકારીઓ સાથે પણ ખાસ બેઠક યોજવામાં આવી છે.
સામાન્ય વ્યક્તિ બની અને જિલ્લા કલેક્ટર જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોતે દર્દી થઈ અને ઈલાજ કરાવવા ગયા ત્યારે તેમને કડવો અનુભવ થયા હોય તે મુદ્દે હવે સિવિલ હોસ્પિટલનું તંત્ર સુધરે અને નાનાથી નાના દર્દીને પણ સારવાર મળી રહે તે અંગેના પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
કલેક્ટરે હોસ્પિટલના વોર્ડની લીધી મુલાકાત
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર દ્વારા સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત આકસ્મિક રીતે કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર ગુણવંત સોલંકી દ્વારા સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા તમામ દર્દીઓને બેડ સુધી જઈ અને કેવી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને હાલાકી પડી રહી છે તે અંગેની વિગતો પણ મેળવી છે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરથી હોસ્પિટલની કેસ બારી ઓપીડી વિભાગ, દવાબારી, લેબોરેટરી, ઓપરેશન થિયેટર, પીડિયાટ્રિક વિભાગ, ડાયાલિસિસ વિભાગ, મહિલા વોર્ડ અને પુરુષ વોર્ડની પણ મુલાકાત કરવામાં આવી છે અને ત્યાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવતા દર્દીઓના ભોજન અંગેની વિગતો પણ મેળવવામાં આવી છે અને આ તમામ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું ખૂદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર ગુણવંત સોલંકી દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરી અને નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.
હોસ્પિટલની સેવામાં સુધારો કરવા આપ્યા સૂચનો
આગામી સમયગાળામાં સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવતી સેવાઓમાં સુધારો થાય જેમાં ખાસ કરીને જે કેસ બારી છે ત્યાં આવતા દર્દીઓને તાત્કાલિક કેસ કાઢી આપવામાં આવે, આભા એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે અને બીજી તરફ ગમે ત્યારે દર્દી આવે તો તેમને સારવાર આપીને તેનો ઈલાજ કરવા અંગેની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે અને હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ વિભાગમાં સુધારા કરવા અંગેની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આરોગ્યને લગતી સેવાઓમાં કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ રાખવામાં ન આવે અને જે દર્દીઓના સૂચનો મળ્યા છે તે સૂચનોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ આવે તે અંગેની સૂચના પણ જિલ્લા કલેકટરે સિવિલ સર્જનને આપી છે.
કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે તેનું તાત્કાલિક પાલન કરવામાં આવશે - ડો.ચૈતન્ય પરમાર સિવિલ સર્જન
સુરેન્દ્રનગરના સિવિલ હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન ડોક્ટર ચેતન્ય પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જિલ્લા કલેકટર દ્વારા આકસ્મિક હોસ્પિટલની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન ખાસ કરીને જે કેસ બારીના પ્રશ્ન છે તેમાં ઓનલાઇન કામગીરી કરવા અને આભા એપમાં તેનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હોસ્પિટલમાં ડેવલપમેન્ટ માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. વિવિધ પ્રકારની જે ખામીઓ હોસ્પિટલમાં દેખાય છે તે અંગેની નિરાકરણ આવે તે માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તમામ સૂચનાઓનો ટૂંક સમયમાં પાલન કરી અને હોસ્પિટલનું મેનેજમેન્ટ વિભાગ સુધરે તે પ્રકારના પ્રયત્ન કરવામાં આવશે, તેવું સિવિલ સર્જન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
