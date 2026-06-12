સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલની લેબોરેટરીમાં અત્યાધુનિક સાધનોનો અભાવ: દર્દીઓને ખાનગી લેબના ભરોસે
સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યાધુનિક લેબોરેટરીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ત્યાં પૂરતી અત્યાધુનિક મશીનરી અને ટેક્નોલોજીનો અભાવ છે.
Published : June 12, 2026 at 2:55 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત સરકાર આરોગ્ય વિભાગને બજેટમાં સૌથી વધુ પ્રાધાન્ય આપે છે અને કરોડો રૂપિયાની ફાળવણી કરે છે, તેમ છતાં સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલની લેબોરેટરીમાં મુખ્ય ટેસ્ટના રિપોર્ટ નહીં થવાની સમસ્યા વર્ષોથી ચાલુ છે. વિટામિન B12, થાઇરોઇડ અને વિટામિન D3 જેવા મહત્વના રિપોર્ટ અહીં નથી થતા, જેના કારણે દર્દીઓને ખાનગી લેબોરેટરીઓમાં જઈને ખર્ચ કરવો પડે છે.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યાધુનિક લેબોરેટરીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ત્યાં પૂરતી અત્યાધુનિક મશીનરી અને ટેક્નોલોજીનો અભાવ છે. હોસ્પિટલમાં પૂરતો સ્ટાફ અને મૂળભૂત સુવિધાઓ હોવા છતાં મશીનરીની અછતને લીધે આ સમસ્યા સર્જાઈ છે. રોજના 600થી વધુ દર્દીઓ સારવાર માટે આ હોસ્પિટલમાં આવે છે, પરંતુ લેબ ટેસ્ટ માટે તેમને બહાર જવું પડે છે.
સિવિલ હોસ્પિટલના આરએમઓ ડૉ. આશિત કુમારે જણાવ્યું કે, “લેબોરેટરીમાં પૂરતા સાધનો અને ટેક્નોલોજીનો અભાવ છે. વર્ષોથી વિટામિન B12, થાઇરોઇડ અને D3ના રિપોર્ટ નથી થઈ રહ્યા. અમે આ અંગે રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગ અને જિલ્લા કલેક્ટરને વારંવાર લેખિત પત્રો લખ્યા છે અને લેબોરેટરીના વિકાસ માટે અત્યાધુનિક સાધનોની માંગ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સકારાત્મક પરિણામ મળ્યું નથી.”
એક દર્દી પુરુષોત્તમ સોલંકીએ કહ્યું, “અમે ધારાસભ્ય અને અધિકારીઓને પણ આ મુદ્દે અવારનવાર રજૂઆત કરી છે. લેબોરેટરીમાં તમામ પ્રકારના લોહીના ટેસ્ટ થાય તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાની માંગ કરી છે, પરંતુ કોઈ પરિણામ આવતું નથી. આના કારણે ગરીબ દર્દીઓને વધારાનો આર્થિક બોજ ઉપાડવો પડે છે.”
સરકાર આરોગ્ય સેવાઓને પ્રાધાન્ય આપતી હોવાના દાવા વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલની આ સ્થિતિ સ્થાનિક વાસીઓ માટે પ્રાણ પ્રશ્ન બની ગઈ છે. દર્દીઓ અને હોસ્પિટલ સત્તાધારીઓ બંને આરોગ્ય વિભાગ પાસે તાત્કાલિક સાધનો અને મશીનરીની ફાળવણીની માંગ કરી રહ્યા છે જેથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ તમામ જરૂરી લેબોરેટરી ટેસ્ટ શરૂ થઈ શકે.
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