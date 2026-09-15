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સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓ જ નથી; સરકારને રજૂઆત કર્યાનું સુપ્રીટેડન્ટનું ગાણુ

સિવિલ હોસ્પિટલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓનો જ સ્ટોક નથી. સિવિલ સુપ્રીટેડન્ટને દવાઓના જથ્થા માટે સરકારને રજૂઆત કરી છે.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓ જ નથી
સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓ જ નથી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 3:34 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા એક મહિનાથી મૂળભૂત દવાઓનો જથ્થો ખુટી ગયો છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓનો જ સ્ટોક નથી. સિવિલ સુપ્રીટેડન્ટને દવાઓના જથ્થા માટે સરકારને રજૂઆત કરી છે.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં દવાઓનો જથ્થો ખુટ્યો

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજના 800થી વધુ દર્દીઓની OPD રહે છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા એક મહિનાથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દવાનો પુરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે દર્દીઓને બહારથી વેચાતી દવા લેવા માટે મજબૂર બનવું પડે છે. આ અંગે આરોગ્ય વિભાગમાં પણ લેખિતમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર સુધી પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી છે તે છતાં પણ છેલ્લા એક મહિનાથી રોજિંદી દર્દીઓને જરૂર પડતી દવાઓનો સ્ટોક પણ ઉપલબ્ધ થયો નથી.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં બીપી, એસ્પીરીન સહિતની 22 મૂળભૂત દવાઓ જ નથી (ETV Bharat Gujarat)

સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ દવાનો જથ્થો નથી

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડાયાબિટીસ મહિલા રોગ અને પીડિયાટિક વિભાગની દવાઓ મગજની દવાઓ ચામડીના રોગની દવાઓ અને ખાસ કરીને બીપીની દવા પણ ઉપલબ્ધ નથી.

  • એમલોડીપીન (બ્લડ પ્રેસર)
  • એસ્પિરિન (લોહી પાતળું કરવાની દવા)
  • ડાઇક્લોઝેલ (સાંધાના દુખાવા માટે)
  • ઇટરા કોનાઝોન (ચામડી માટે)
  • લેકટ્યૂલોંસ (કબજિયાત માટે)
  • અમીસુલપરીડ (મગજ માટે)
  • લોરેઝેપમ (મગજ માટે)
  • ઉપટોઇન (મગજના ખેંચની)
  • મિરટાઝેપાઇમ (મગજ અને ઊંઘ માટે)
  • અલબેનડાઝોલ (બાળકના ચરમીયા માટે)
  • EFA ફોલિક એસિડ (લોહીની ઉણપ માટે)
  • ક્લોટ્રીમાંઝોન (વિઝાઇનલ મહિલા રોગ માટે)
  • કેલેમાઇન લોસન (ચામડીના રોગ માટે)
  • B12ને લગતી દવાઓ (B12 ઉણપ માટે)
  • સિલ્વર સલપા ટ્યુબ (દાજી ગયેલ દર્દી માટે)
  • વાઇટસોફ્ટ પરાટીન (ચામડી માટે)
  • ઝોલ્પીડે (મગજની દવા)
  • મોનેટે લુકાસ (એલર્જી માટે)
  • નોરે થ્રિસ સ્ટોન (મહિલા રોગ માટે)

સિવિલ હોસ્પિટલમાં અપુરતા દવાના જથ્થાને લઇને દર્દીના સગા જીગ્નેશ મેમકીયાએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલની પરિસ્થિતિ કથળી ગઇ છે. એક મહિનાથી બીપી, ડાયાબિટીસ જેવી રનિંગ દવાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દવાના સ્ટોકને લઇને RMO ડૉ.આશિત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, 22 પ્રકારની દવાઓ ઉપલબ્ધ નથી ત્યારે સરકારમાં લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી છે અને આરોગ્ય વિભાગમાં પણ આ મુદ્દે જાણ કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં આ તમામ પ્રકારની દવાઓની ફાળવણી થઇ જશે અને દર્દીઓને હાલાકી નહીં ભોગવવી પડે.

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SURENDRANAGAR CIVIL HOSPITAL
MEDICINES LACKS
SURENDRANAGAR CIVIL MEDICINE LACKS
HOSPITAL MEDICINES LACKS

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