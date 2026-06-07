સુરેન્દ્રનગરમાં પીવાના પાણીની કટોકટી: 7માંથી 4 ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બંધ, 1000થી વધુ TDSવાળું પાણી પીવા મજબૂર શહેરીજનો
સુરેન્દ્રનગરમાં પીવા માટેના પાણીના મુખ્ય સ્ત્રોતમાં ભૂગર્ભજળ નર્મદાનું પાણી અને બોરવેલનું પાણી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : June 7, 2026 at 7:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં પાણી મુદ્દે સૌથી મોટો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 7 ફિલ્ટર પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. શહેરી વિસ્તારના લોકોને નીચા TDS વાળુ પાણી મળી રહે અને યોગ્ય પીવા લાયક પાણી મળી રહે તે દિશામાં પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, તેની પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ તમામ ફિલ્ટર પ્લાન્ટો હાલ બંધ છે.
સુરેન્દ્રનગરના ધોળીધજા ડેમમાંથી સીધું પાણી સુરેન્દ્રનગર શહેરજનોને ઘર સુધી વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઇને ઊંચા TDS વાળુ પાણી પીવા માટે શહેરીજનો મજબૂર બની રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પીવા માટેના પાણીના મુખ્ય સ્ત્રોતમાં ભૂગર્ભજળ નર્મદાનું પાણી અને બોરવેલનું પાણી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તેનું TDS 700 પીપીએમથી લઈ 5 હજાર પીપીએમ સુધી નોંધાઈ રહ્યું છે.
સામાન્ય રીતે સુરેન્દ્રનગરના રણ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીમાં 2000 જેટલા PPM વાળું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગ અને તંત્ર દ્વારા માપદંડ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તેમાં 140 થી 300 PPM સુધીનું પાણી છે તે શ્રેષ્ઠ પાણી ગણવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે પાણીમાં 300 થી 500 PPM હોય તે પીવાલાયક પાણી હોવાનું ગણવામાં આવે છે અને 500 થી 1000 ઉપર પીપીએમ આવે ત્યારે આ પાણી પીવા લાયક નથી એવું તંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગનું સૂચન છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે પણ સુરેન્દ્રનગરના લોકોને આપવામાં આવતું પાણી 1000થી વધુ PPM વાળું આપવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લોકોને આપવામાં આવતું પીવાનું પાણી છે, તે પીવા લાયક ન હોવા છતાં પણ સુરેન્દ્રનગરના લોકો તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જેને લઈને કેલ્શિયમની ખામી, ચામડીના રોગો અને બીટવેલની ખામીઓ જેવા રોગોનો ભોગ સુરેન્દ્રનગરના લોકો બની રહ્યા છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હજુ પણ પીવાના પાણી માટેની કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે લોકોને બોરનું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેનું TDS અત્યંત વધારે આવે છે તે છતાં પણ પીવા માટે ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને અન્ય પાણી આપવા માટેની કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે આ પ્રકારનું પાણી પીવા માટે પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારના જાગૃત નાગરિક પ્રવિણસિંહ એ જણાવ્યું હતું કે, "નર્મદાની કેનાલોમાં ગંદકી વધી ગઈ છે. મૃત પશુઓના કંકાલો નર્મદાની કેનાલમાં નાખવામાં આવી રહ્યા છે. આ પાણી સીધુ ડેમમાં ઠાલવવામાં આવી રહ્યું છે. માટી મિશ્રયુક્ત તેમજ કચરાવાળું પાણી લોકોના ઘર સુધી પહોંચે છે. જેને કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળવા પામ્યો છે. શહેરી વિસ્તારના ફિલ્ટર પ્લાન્ટો બંધ હાલતમાં છે અને વધુ TDSવાળું પાણી મહાનગરપાલિકા શહેરીજનોને આપી રહી છે. જેને લઈને આરોગ્ય જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે, તે ગંભીર બાબત ગણી શકાય. આ મુદ્દે હવે કોર્ટ સુધી લડી લેવાની તૈયારી પણ રાખવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં આપવામાં આવતું પાણી ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે કે કેમ? તે પ્રશ્ન સુરેનદ્ર્નગર મહાનગરપાલિકાના એન્જિનિયરને પૂછવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "શહેરમાં 7 ફિલ્ટર પ્લાન્ટ નાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ ફિલ્ટરો પ્લાન્ટ કાર્યરત છે. અન્ય ચાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટો બંધ હાલતમાં છે, તે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે."
સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પાણીજન્ય રોગચાળાના દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. જેમાં ચામડીના રોગો, બીટવેલની ખામી, કેલ્શિયમની ખામી, આંખોની ઉણપ હોય તેવા દર્દીઓ સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નોંધાઈ રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના એન્જિનિયર કલ્પેશ ચૌહાણ એ જણાવ્યું કે, "ફિલ્ટર પ્લાન્ટો શરૂ કરવાની કામગીરી હાલ શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેરની જનતાને ફિલ્ટરયુક્ત પાણી મળી રહે તે દિશામાં પ્રયત્નો હવે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સાત જેટલા ફિલ્ટર પ્લાન્ટોમાં ત્રણ ફિલ્ટર પ્લાન્ટો ચાલુ છે. અન્ય ચાર જેટલા ફિલ્ટર પ્લાન્ટો બંધ છે. જેમાં વઢવાણ, આંબાવાડી વિસ્તાર, વઢવાણ શહેરી વિસ્તાર તેમજ કૃષ્ણનગર પાણીની ટાંકી પાસે આવેલ અને જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં આવેલ ફિલ્ટર પ્લાન્ટો બંધ હાલતમાં છે, તે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે તે દિશામાં કામગીરી ચાલી રહી છે."
આ રોગોનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જે પીવા માટે આપવામાં આવતું પાણી છે તે વધુ TDS વાળું છે અને PPM વાળું છે. તંત્ર અને પાણી પુરવઠા વિભાગ આ બાબતે ધ્યાન આપે તે જરૂરી છે, નહીંતર સુરેન્દ્રનગરમાં પાણીજન્ય સૌથી મોટો રોગચાળો વધી શકે છે.
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