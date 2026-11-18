સુરેન્દ્રનગર: ખાડાએ-ખાડાએ જઈ લોકોએ હનુમાન ચાલીસા વગાડી, જુઓ તંત્રને જગાડવાના અનોખા પ્રયાસનો VIDEO
મહાનગરપાલિકાએ કરોડો રૂપિયાનું બજેટ રોડ રસ્તા પાછળ ફાળવ્યું છે. પરંતુ...
Published : November 18, 2026 at 3:59 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મેડિકલ કોલેજ પાછળ આવેલી પાંચથી વધુ સોસાયટીઓના જોડતા રોડ રસ્તાઓ ઉપર મોટા ખાડાઓ પડી રહ્યા છે. જેને લઇને વાહનચાલકો અને સ્થાનિક લોકો પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે તંત્ર અને મહાનગરપાલિકાને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ, રોડ રસ્તાના રીપેરીંગ કામ અને નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું નથી. જેને લઈને હવે સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ અંગે સુરેન્દ્રનગરની વિહત પાર્ક રઘુવીર નગર મફતિયા પરા વિસ્તારમાં આવેલી પાંચથી વધુ સોસાયટીના સ્થાનિક લોકો દ્વારા હનુમાન ચાલીસા વગાડી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. રોડ ઉપર 5થી 7 ફૂટના મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે અને સ્થાનિક લોકોને ચાલવા અને અવરજવર માટે ખૂબ હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. મહાનગરપાલિકાએ કરોડો રૂપિયાનું બજેટ રોડ રસ્તા પાછળ ફાળવ્યું છે. પરંતુ પાંચથી વધુ સોસાયટીમાં કોઈ પણ પ્રકારના રોડ રસ્તા અને રીપેરીંગ તેમજ નવીનીકરણના કામો શરૂ કરવામાં ન આવતા સ્થાનિક લોકોની ધીરજ ખૂટી છે.
3 વર્ષ પહેલાં નવા રોડ બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાંથી પસાર થતા મોટા વાહનોના કારણે તૂટી ગયા છે. અહીંથી નીકળતા વાહનોના ટાયરો ફાટી જાય છે, સસ્પેન્શનને નુકસાન થાય છે અને કમરતોડ ખાડાઓને લઈ અને સ્થાનિક લોકો અને વાહન ચાલકો પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં અહીં ગંદકીથી પણ લોકો ત્રસ્ત થઈ ગયા છે, ત્યારે આ અંગે તાત્કાલિક ધોરણે કામો શરૂ કરવામાં આવે તેવી માગ સાથે હનુમાન ચાલીસા વગાડી વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
કઈ સોસાયટીના રસ્તાઓ ખરાબ
- રઘુવીરનગર
- વિહતપાર્ક
- લક્ષ્મીપરા
- લક્ષ્મી નારાયણ
- મફતીયાપરા
- વર્ધમાનનગર
- મેડિકલ કોલેજ પાછળ આવેલી તમામ સોસાયટીઓના રસ્તાઓ ખરાબ
હનુમાન ચાલીસા વગાડી તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ- જીજ્ઞેશ મેમેકીય સ્થાનિક
સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજ પાછળ રહેતા જીગ્નેશ મેમકીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, રસ્તામાં એટલા મોટા ખાડાઓ પડ્યા છે કે, રિક્ષામાં જ્યારે ગર્ભવતી મહિલાઓને હોસ્પિટલે લઈ જવાતી હોય, ત્યારે રસ્તામાં ડિલિવરી થઈ જતી હોય, એ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે. એટલું જ નહીં 5થી 7 ફૂટના ખાડાઓ પડેલા છે, ત્યારે આ અંગે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે અને સુતેલા તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ ધરવામાં આવી રહ્યો છે.
ટૂંક સમયમાં નવા રસ્તાના કામો શરૂ કરાશે - રાકેશ રાઠોડ મેયર
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર ગાંધીનગર ખાતે મિટિંગમાં હોવાના કારણે તેમની સાથે ટેલીફોનિક વાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે મેયર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે. તમામ રોડ-રસ્તાના નવીનીકરણના કામો ટૂંક સમયમાં હાથ ધરવામાં આવશે. હાલના તબક્કામાં એજન્સીઓના ટેન્ડર ખોલવાની પ્રક્રિયા બાકી છે, ત્યારબાદ તમામ રોડ રસ્તા નવા બનાવવામાં આવશે.
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