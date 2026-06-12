સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વીમા અને નંબર પ્લેટ વગર દોડતી સીટી બસો હવે બંધ થશે? મેયર સુધી પહોંચી ફરિયાદ
આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવ્યા બાદ મેયર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને કોન્ટ્રાક્ટરના બોલાવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે."
Published : June 12, 2026 at 7:11 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા હતી તે સમયે વઢવાણ, સુરેન્દ્રનગર, જોરાવરનગર, રતનપર સહિતના વિસ્તારોમાં લોકોને ઝડપથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા મળી રહે તે માટે નગરપાલિકા દ્વારા શહેરી વિસ્તારોમાં 8 જેટલી સીટી બસો કાર્યરત કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી સીટી બસ યોજના અંતર્ગત આ બસ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સીટી બસ સંચાલક અને કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા પેસેન્જર પાસે ભાડું વસુલાત કરવા અંગેનો નિર્ણય કરાયો હતો. આ ઉપરાંત 1 કિલોમીટર બસ ચાલે ત્યારે તેને મુખ્યમંત્રી બસ સેવા યોજના અંતર્ગત 40 રૂપિયા ચુકવણી કરવા અંગેના નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
હાલ બસ સેવા શરૂ થઈ તેને 24 મહિના જેટલો સમયગાળો થઈ ચૂક્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટર અને એજન્સી દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં બસ સેવા યોજના તો શરૂ કરવામાં આવી, પરંતુ તેમાં પાસિંગ અને વીમો અને તેનું રજીસ્ટ્રેશન આજ દિવસ સુધી કરાવવામાં આવ્યું નથી. સૌથી મોટી ગેરરીતિ ચાલતી હોવાની વાત સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ સુધી પહોંચી હતી. 24 મહિના સુધી સીટી બસના કોન્ટ્રાક્ટરે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું નથી અને તેનો વીમો પણ ઉતારવામાં આવ્યો નથી. કોઈપણ પ્રકારના દસ્તાવેજો પણ પૂૂર્ણ કરવામાં આવ્યા નથી. માત્ર સરકારી ચોપડે સીટી બસ ચાલતી હોવાનું દેખાડવામાં આવી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરના મેયર રાકેશ રાઠોડએ જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્યમંત્રી બસ સેવા યોજના અંતર્ગત સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં અલગ અલગ સીટી બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ તેના પાસિંગ, વીમા અને નંબર પ્લેટ લગાવવામાં ન આવતી હોવાનું ફરિયાદ મળી હતી. જેના આધારે હવે કોન્ટ્રાક્ટરના સૂચના આપવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી પાસિંગ વીમો અને નંબર પ્લેટ નહિ લાગે ત્યાં સુધી બસ ન ચલાવવા અંગે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે."
આ સમગ્ર મુદ્દે તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સીટી બસમાં કોઈપણ પ્રકારની નંબર પ્લેટ લગાવવામાં આવતી નથી તેમ છતાં પણ શહેરી વિસ્તારમાં છેલ્લા બે વર્ષથી દોડી રહી છે. પોલીસ વિભાગ પર આ મુદ્દે કાર્યવાહી નથી કરી રહ્યું ત્યારે નંબર પ્લેટ અને વીમા-પાસિંગ વગર સીટી બસો દોડી રહી છે, તેની સામે હવે મેયર દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. મેયર દ્વારા સપષ્ટ સૂચના કોન્ટ્રાક્ટરોને આપી દેવામાં આવી છે. અંદર બેસતા લોકોની સુરક્ષા અંગેની તકેદારી રાખવા બસોનું પાર્સિંગ કરાવવામાં આવે અને વીમો ઉતરાવવામાં આવે ત્યારબાદ જ બસો શરૂ કરવામાં આવે તેવી સૂચના અપાઈ છે.
રજૂઆત કરનાર પ્રતીકસિંહ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, "સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં દોડી રહેલી સીટી બસ અંગે મેયર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ઘટના ધ્યાને મૂકવામાં આવી હતી. જેમાં રોજના હજારો મુસાફરો મુસાફરી કરે છે, તેમને સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ અને અમારા દ્વારા રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. બસમાં પાસિંગ નથી, નંબર પ્લેટ નથી, વીમા નથી અને કોઈપણ પ્રકારના પૂરતા ફાયર સેફ્ટીના બસની અંદર સાધન પણ નથી. આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવ્યા બાદ મેયર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને કોન્ટ્રાક્ટરના બોલાવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે."
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