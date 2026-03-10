સુરેન્દ્રનગર ગુજરાતનું સૌથી ગરમ શહેર, ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રી નજીક પહોંચતા હીટવેવનું એલર્ટ અપાયું
Published : March 10, 2026 at 3:33 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું આજનું તાપમાન 42 ડિગ્રી નજીક પહોંચ્યું છે. જેના પરિણામે હીટવેવની પરિસ્થિતિ સર્જાઇ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તાપમાનમાં સતત વધારો નોંધાયો છે. તંત્રની ટીમો દ્વારા પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વાસીઓને ગરમીથી બચવા અને હીટવેવમાં સાવચેતી રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખારાઘોડા, પાટડી, ધાંગધ્રા વિસ્તારમાં રણ પ્રદેશ આવેલો છે, ત્યારે રણમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓ માટે પણ તંત્રએ ખાસ સૂચના આપી છે કે બપોરના સમયે રણમાં ન જવા અને ગરમીથી બચવા તેમજ બને ત્યાં સુધી પાણી ઠંડા પીળાનું સેવન કરવા માટે અગરિયાઓને પણ જાણ કરવામાં આવી છે અને ખાસ તકેદારી રાખવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
આ વર્ષે પહેલીવાર તાપમાન 42 ડિગ્રી નજીક પહોંચ્યું
સુરેન્દ્રનગરનું તાપમાન 2026ના વર્ષમાં પ્રથમ વખત 42 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે. જેની અસર જનજીવન ઉપર પણ પડી રહી છે. બપોરના સમયે સુરેન્દ્રનગરના શહેરી વિસ્તારના રસ્તાઓ પણ સુમસામ નજરે પડી રહ્યા છે. હીટવેવમાં કોઈ અઘટિત ઘટના ન બને તેની તકેદારી રાખવા માટે તંત્ર દ્વારા પણ ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે અને આજે સુરેન્દ્રનગર ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા પણ જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે ગરમીથી બચવા માટે ઠંડા પીણાનો સહારો લેવામાં આવે, આછા કપડાં પહેરવામાં આવે, સતત બને ત્યાં સુધી પાણી પીવાનું રાખવામાં આવે. તેમ જ જો ગરમી અથવા લુ લાગી જાય તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ લેવા માટે પણ ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
લોકોને બપોરે ઘરથી બહાર ન જવા સૂચના
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલતી કન્ટ્રક્શન સાઈટો, સરકારી ઓફિસો અલગ-અલગ પ્રાઇવેટ કારખાનાઓ, પ્રાઇવેટ ઓફિસો, ગૃહ ઉદ્યોગો અને જ્યાં મોટી સંખ્યામાં કામદારો કામ કરે છે. તે તમામ સ્થળોએ આવતા કામદારોની સલામતીને ધ્યાને રાખી અને સમયગાળામાં પણ ફેરફાર કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. બપોરે 1:00 વાગ્યાથી લઈ 4:00 વાગ્યા સુધી કામ સિવાય ઘરની બહારના નીકળવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. તેમજ ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે ત્યારે બપોરના સમયે હળવો ખોરાક લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી ગરમ શહેર સુરેન્દ્રનગર બન્યું છે. સંસ્થાઓ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીના જગ મુકાવામાં આવી રહ્યા છે. ઠંડી છાશનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને પક્ષીઓ માટે કુંડા અને ચણ પણ વિતરણ કરવામાં આવી રહી છે.
જનજીવન ઉપરાંત પશુ પક્ષીઓ ઉપર પણ તેની અસર વધુ જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે ઘરની અગાસી ઉપર બને ત્યાં સુધી માટીના પાણીના કુંડા ભરવા જેથી પક્ષીઓને પીવાનું પાણી મળી રહે અને ખોરાકની પણ વ્યવસ્થા કરવી. આ ઉપરાંત શેરીમાં રખડતા પશુઓ હોય તેની માટે ચણ ભરવી જેને લઇને ગરમીના સમયમાં તેમને પણ પીવાનું પાણી મળી રહે ત્યારે જીવ દયા પ્રેમીઓ દ્વારા કુંડા અને ચાટનો વિતરણ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર ડિઝાસ્ટર વિભાગના અધિકારી ચિરાગ દેત્રોજાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર સુરેન્દ્રનગર બન્યું છે. 42 ડિગ્રી નજીક તાપમાન પહોંચી ગયું છે. ગરમીથી બચવા ઠંડા પીણાનો સહારો લેવો બને ત્યાં સુધી ઘરની બહાર ન નીકળવું, વૃદ્ધ અને સગર્ભા મહિલાઓને વધુ પડતી તકેદારી રાખવી, જો ગરમી લાગી જાય તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ લેવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. ORS જેવા પીણા અને હળવો ખોરાક લેવા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. હજુ પણ તાપમાન વધશે તેની સામે સાવચેતી રાખવા હવે તંત્રએ પણ અપીલ કરી છે.
