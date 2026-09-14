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સુરેન્દ્રનગરમાં કરુણ ઘટના: કોઝવે પરથી પસાર થતી સ્વિફ્ટ કાર તણાઈ, યુવકનું મોત

ફાયર વિભાગના 9 કર્મીઓએ બે કલાકની ભારે જહેમત બાદ ક્રેનની મદદથી કાર બહાર કાઢી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો.

સુરેન્દ્રનગરમાં કરુણ ઘટના: કોઝવે પરથી પસાર થતી સ્વિફ્ટ કાર તણાઈ, યુવકનું મોત
સુરેન્દ્રનગરમાં કરુણ ઘટના: કોઝવે પરથી પસાર થતી સ્વિફ્ટ કાર તણાઈ, યુવકનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 5:12 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી પડી રહેલા ભારે વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. ત્યારે ચુડા તાલુકાના સોઢા ગામ નજીક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ઓવરફ્લો થયેલા બેઠા કોઝવે પરથી પસાર થતી વખતે એક સ્વિફ્ટ કાર પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાઈ ગઈ હતી, જેમાં કારમાં સવાર યુવકનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

મૃતક યુવકની ઓળખ મોહન વેગડા તરીકે થઈ છે. મોહન વેગડા પોતાની સ્વિફ્ટ કાર લઈને સોઢા તરફથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે સમયે ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે સ્થાનિક નદી-નાળામાં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી ગયો હતો. બેઠો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો અને ઉપરથી લગભગ ત્રણથી ચાર ફૂટ જેટલું પાણી વહી રહ્યું હતું.

કોઝવે પરથી પસાર થતી સ્વિફ્ટ કાર તણાઈ, યુવકનું મોત (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યા અનુસાર, યુવકે પાણીના પ્રવાહનો અંદાજ લગાવ્યા વગર કાર કોઝવે પર લઈ લીધી હતી. કાર અડધે પહોંચતા જ પાણીના જોરદાર ધસમસાટમાં તેનું સંતુલન ગુમાવ્યું હતું અને જોતજોતામાં કાર પાણીમાં તણાવા લાગી હતી. પાણીનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે કારને કાબૂમાં લેવી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.

કાર તણાતા યુવક અંદર જ ફસાઈ ગયો હતો. તેણે બહાર નીકળવા માટે ભારે પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ દરવાજા લોક થઈ જતા અને પાણીનું દબાણ વધારે હોવાના કારણે તે બહાર નીકળી શક્યો ન હતો. આખરે કાર સહિત યુવક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો.

કોઝવે પરથી પસાર થતી સ્વિફ્ટ કાર તણાઈ, યુવકનું મોત (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક ચુડા પોલીસ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિભાગને જાણ કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.

ફાયર વિભાગના જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. પાણીનો પ્રવાહ તેજ હોવાના કારણે બચાવ કામગીરીમાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લગભગ બે કલાકની સતત મહેનત બાદ ફાયરની ટીમે કારને શોધી કાઢી હતી. ત્યારબાદ ક્રેનની મદદથી કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. કારમાંથી મોહન વેગડાનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી.

9 જેટલા ફાયર કર્મીઓની ટીમે આ સમગ્ર રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. મૃતદેહને બહાર કાઢીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ચુડા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

આ કરુણ ઘટનાની જાણ મૃતકના પરિવારને થતાં જ પરિવારમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો હતો. યુવાન દીકરાના અકાળે મોતથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. સ્થાનિક આગેવાનો અને ગ્રામજનો મૃતકના પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે દોડી આવ્યા હતા.

બીજી તરફ, આ ઘટનાને લઈને ચુડા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા પણ આ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને લોકોને ભારે વરસાદ દરમિયાન બેઠા કોઝવે કે પાણી ભરેલા રસ્તાઓ પરથી ન પસાર થવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અનેક સ્થળોએ બેથી ત્રણ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જેના કારણે અનેક નાના-મોટા ચેકડેમો ઓવરફ્લો થયા છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવા અને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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