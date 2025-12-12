ETV Bharat / state

થાનગઢના નળખંભા ગામે ગેરકાયદે ખનન ઝડપાયું, 8 શખ્સોની અટકાયત

નળખંભા ગામના સર્વે નંબર 104 અને 151 પર આકસ્મિક ચેકિંગ દરમિયાન તદન ગેરકાયદે કર્બોસેલ (કોલસા) ખનન થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના નળખંભા ગામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણા અને તેમની ટીમ દ્વારા નળખંભા ગામના સર્વે નંબર 104 અને 151 પર આકસ્મિક ચેકિંગ દરમિયાન તદન ગેરકાયદે કર્બોસેલ (કોલસા) ખનન થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

ગેરકાયદે ખનન સ્થળ ઉપર કુલ 4 કુવાઓમાંથી કોલસાનું ખનન, સંગ્રહ, વહન અને વેચાણ થતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા મોટી માત્રામાં મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જપ્ત થયેલા મુદ્દામાલમાં મુખ્યત્વે 2 ટ્રેક્ટર, 1 જનરેટર મશીન, 2 કમ્પ્રેસર મશીન, 1 બાઇક, 30 નંગ નાઇટિંગ સુપર પાવર વિસ્ફોટક, 500 મીટર ઇલેક્ટ્રિક વાયર, 300 મીટર ઇલેક્ટ્રિક કેબલ, 3 ચરખીનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને રૂ. 16,71,000/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી મામલતદાર કચેરી ચોટીલા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

8 શખ્સો વિરુધ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી

ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન કરતા 8 શખ્સોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જેમાં ઘીરુભાઈ તેજાભાઈ કોળી, રામાભાઈ તેજાભાઈ કોળી, વિહાભાઈ જગાભાઈ ઘીયડ, ગભરુભાઈ જગાભાઈ ઘીયડ, મનુભાઈ જગાભાઈ ઘીયડ, દિપભાઈ શનીભાઈ દરબાર, હરેશભાઈ લઘાભાઈ બારૈયા તથા જગાભાઈ કાળુભાઈ બાવળીયાની સામે ગુજરાત ખનિજ (ગેરકાયદેસર ખાણકામ, પરિવહન અને સંગ્રહ નિવારણ નિયમો - 2017) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, સાથે સાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને તડીપારની પ્રક્રિયા પણ આગળ વધારાઈ છે.

તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તપાસ હજૂ ચાલુ છે, જે કોઈના નામો બહાર આવશે. તેઓ વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે સાથે ગામના સરપંચ અને તલાટી સામે પણ જવાબદારી ન નિભાવવાના કારણે કાયદેસર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

