ચોટીલામાં ગેરકાયદે ખનન પ્રવૃત્તિ સામે મોટી કાર્યવાહી, દોઢ કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

કોઈપણ પ્રકારની સરકારી મંજૂરી વગર હાર્ડમોરમ (કોરરવેશ)નું તદન ગેરકાયદેસર ખોદકામ ચાલતું હોવાની બાતમીના આધારે આકસ્મિક તપાસ કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 5:03 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા તાલુકાના મોટા કાંધાસર ગામે નાયબ કલેક્ટર ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણા તથા તેમની ટીમ દ્વારા ગેરકાયદે ખનન પ્રવૃત્તિ સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ખાનગી માલિકીના સર્વે નંબર 158 તથા સરકારી સર્વે નંબર 300 વાળી જમીનમાં કોઈપણ પ્રકારની સરકારી મંજૂરી વગર હાર્ડમોરમ (કોરરવેશ)નું તદન ગેરકાયદેસર ખોદકામ ચાલતું હોવાની બાતમીના આધારે આકસ્મિક તપાસ કરવામાં આવી હતી.

તપાસ દરમિયાન સ્થળ પરથી ખનન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કુલ ત્રણ વાહનો ઝડપથી જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં એક હિટાચી મશીન તથા બે ડમ્પરનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ જપ્ત કરાયેલા વાહનો સાથે કુલ રૂપિયા 1 કરોડ 41 લાખનો અવૈધ મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સમગ્ર જપ્ત સામગ્રી ચોટીલા મામલતદાર કચેરી ખાતે ખસેડવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં આ ગેરકાયદે ખોદકામ આઇબાબેન મોકાભાઈ દ્વારા કરાવવામાં આવતું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

આ મામલે સંડોવાયેલા ઈસમો તેમજ વાહન માલિકો સામે ગુજરાત ખનિજ (ગેરકાયદેસર ખાણકામ નિવારણ, પરિવહન અને સંગ્રહ નિયમો, 2017 મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સાથે તંત્ર દ્વારા ઉક્ત તમામ ઈસમો સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ તેમજ તડીપાર જેવી કડક કાર્યવાહી પણ પ્રક્રિયામાં મૂકવામાં આવી છે.

નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણાએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, કે જિલ્લામાં ગેરકાયદે ખનન સામે શૂન્ય સહિષ્ણુતા નીતિ અપનાવવામાં આવી છે, અને આવનાર સમયમાં પણ આવી કોઈપણ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. ચોટીલા તાલુકામાં થયેલી આ કાર્યવાહી બાદ ગેરકાયદે ખનનકારોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.

