ચોટીલામાં સરકારી જમીન પર દબાણ કરી ગોડાઉન અને તબેલો બની ગયો, તપાસમાં વનકર્મીની સંડોવણી ખુલી

નાયબ કલેકટર ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણાએ પ્રાઇમ લોકેશન પર દબાણની ઓળખ કરી તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.

સરકારી જમીન પર મોટા પાયે ગેરકાયદેસર દબાણનો પર્દાફાશ
સરકારી જમીન પર મોટા પાયે ગેરકાયદેસર દબાણનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 6:15 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં ચોટીલા તાલુકામાં સરકારી જમીન પર થયેલા મોટા પાયાના ગેરકાયદેસર દબાણ બહાર આવતા તપાસ તંત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. નાયબ કલેકટર ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણાએ પ્રાઇમ લોકેશન પર દબાણની ઓળખ કરી તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.

જમીન પર દબાણમાં વન કર્મીને સંડોવણી પ્રાંત અધિકારીએ કરી કાર્યવાહી

ચોટીલાની સરકારી હોસ્પિટલની સામે આવેલા ક્રિસ્ટલ બેવરેજ ગોડાઉન અંગે શંકા ઊભી થતા મામલતદાર તથા સર્કલ ઓફિસરને રેકોર્ડ સાથે બોલાવી ખાતરી કરવામાં આવી. તપાસ દરમ્યાન સ્પષ્ટ થયું કે આ સમગ્ર જમીન સરકારની છે અને અંદાજે 2500 ચો.મી. વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત 500 ચો.મી. જમીન પર પાકું બાંધકામ કરી ઠંઠાપીણાનું ગોડાઉન ચલાવવામાં આવતું હતું, જ્યારે બાકીના વિસ્તારમાં ગાયનો તબેલો અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હતી.

ગેરકાયદેસર દબાણનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
ગોડાઉનને તાત્કાલિક સીલ કરવામાં આવ્યું
ગોડાઉનને તાત્કાલિક સીલ કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ગોડાઉન ચલાવતા રોહનભાઇ દર્શકભાઇ આચાર્ય દ્વારા જણાવાયું કે આ દબાણ ચોટીલા વન વિભાગના કર્મચારી ભરતભાઇ બાવકુભાઇ ખાચર (ફોરેસ્ટર) દ્વારા કરાયું હતું. વધુમાં જાણવા મળ્યું કે આ જમીનનો ભાડા કરાર માત્ર રૂ. 5000નો હોવા છતાં ભરતભાઇ દ્વારા દર મહિને રૂ. 12,000 વસુલ કરવામાં આવતાં હતાં.

"પ્રાંત અધિકારી દ્વારા જે કાર્યવાહી થશે તે મુજબ વિભાગીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને આરોપિત કર્મચારી સામે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે." - તુષાર પટેલ, ડીએફઓ ફોરેસ્ટ વિભાગ

તપાસ દરમ્યાન ગોડાઉનમાંથી જથ્થાબંધ મુદ્દામાલ મળી આવ્યો, જેમાં 42,000 કીટલી પાણીની બોટલો, 6,000 વિવિધ કંપનીની ઠંઠાપીણાની બોટલો એમ કુલ 48,000 બોટલો, જેની બજાર કિંમત રૂ. 11,40,000 જેટલી નોંધાઈ છે. સમગ્ર મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ગેરકાયદેસર ગોડાઉનને તાત્કાલિક સીલ કરવામાં આવ્યું છે.

ગોડાઉનને તાત્કાલિક સીલ કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
ગેરકાયદેસર દબાણનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

સરકારી જમીન પર દબાણ, બિનઅનુમત બાંધકામ અને ગેરકાયદેસર નફો મેળવવાના પ્રયાસોને પગલે હવે તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. નાયબ કલેકટરે મામલતદાર ચોટીલાને લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ 61, લેન્ડ ગ્રેબિંગ અધિનિયમ, તેમજ દબાણ અને ખોદકામ બદલ વસુલાત કરવા તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરવાની સૂચના આપી છે.

