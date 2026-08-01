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વીરો, સંતો અને સંઘર્ષની ભૂમિ ગણાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો આજે 80મો સ્થાપના દિવસ

ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ધરાવતા સુરેન્દ્રનગરની સ્થાપનાને આજે 80 વર્ષ થયા

ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ધરાવતા સુરેન્દ્રનગરની સ્થાપનાને આજે 80 વર્ષ થયા
ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ધરાવતા સુરેન્દ્રનગરની સ્થાપનાને આજે 80 વર્ષ થયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 6:23 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો આજે 80મો સ્થાપના દિવસ છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમ્પાઉન્ડ ખાતે 80 માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. સુરેન્દ્રનગર અંગ્રેજોના શાસન સમયમાં વઢવાણ કેમ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. સમય સાથે ઉત્તરોત્તર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો સતત વિકાસ થતો રહ્યો અને કોટન તેમજ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગર શહેર હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, સિરામિક ઉદ્યોગો, કોટનને લગતા ઉદ્યોગો અને બાંધણી ઉદ્યોગ માટે પણ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે.

સુરેન્દ્રનગર સૌરાષ્ટ્રના હૃદયમાં વસેલી એવી ધરતી છે, જ્યાં ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને પ્રગતિનો સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે. આ ભૂમિએ શૂરવીરો, સંતો, સમાજસુધારકો, કળાકારો અને કર્મયોગીઓને જન્મ આપ્યો છે, જેમણે ગુજરાતની અસ્મિતાને ગૌરવ અપાવ્યું છે. રણકાંઠાની વિશાળ ધરતી, મીઠાના અગરો, ચોટીલા જેવા પવિત્ર યાત્રાધામ, થાનની વિશ્વવિખ્યાત માટીકલા, વઢવાણનો ઐતિહાસિક વારસો, લીંબડીના રાજવી સંસ્કાર, મૂળીની આધ્યાત્મિક પરંપરા અને દસાડા વિસ્તારનું અનોખું પ્રાકૃતિક વૈભવ—આ બધું મળીને સુરેન્દ્રનગરને આગવી ઓળખ આપે છે.

ગૌરવશાળી ઈતિહાસ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ધરાવતા સુરેન્દ્રનગરની સ્થાપનાને આજે 80 વર્ષ થયા (ETV Bharat Gujarat)

અહીંની લોકસંસ્કૃતિમાં ગરબા, રાસ, ભજન, લોકગીતો અને લોકસાહિત્યની સમૃદ્ધ પરંપરા ધબકે છે. વિવિધ સમાજો વચ્ચેનો પરસ્પર પ્રેમ, સહઅસ્તિત્વ અને ભાઈચારો આ જિલ્લાની સૌથી મોટી તાકાત છે. પરંપરાગત હસ્તકલા, માટીકામ, કૃષિ, પશુપાલન અને ઉદ્યોગો અહીંના વિકાસના મજબૂત આધારસ્તંભ છે.

ભૌગોલિક રીતે સુરેન્દ્રનગર સૌરાષ્ટ્રને કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત સાથે જોડતો મહત્વપૂર્ણ વિસ્તાર છે. અહીંની ધરતી પર ખેતીની મહેનત, ખારાશ વચ્ચે જીવન જીવવાનો જુસ્સો અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ વિકાસ કરવાની અડગ ઇચ્છાશક્તિ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.

આધુનિક વિકાસની દિશામાં પણ સુરેન્દ્રનગર સતત આગળ વધી રહ્યું છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, ઉદ્યોગ, માર્ગવ્યવસ્થા અને સામાજિક વિકાસના ક્ષેત્રોમાં જિલ્લો નવી સિદ્ધિઓ સર કરી રહ્યો છે, સાથે જ પોતાના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને ગૌરવપૂર્વક સાચવી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરની ઓળખ માત્ર તેના ભૂગોળથી નથી, પરંતુ અહીંના લોકોની મહેનત, આત્મીયતા, સાહસ અને સંસ્કારોથી છે. આ ધરતી આપણને શીખવે છે કે મૂળ સાથે જોડાયેલા રહીને પણ વિકાસના નવા શિખરો સર કરી શકાય.

સુરેન્દ્રનગર શહેરનો ઇતિહાસ પૌરાણિક અને ભવ્ય રહેલો છે. આજે પહેલી ઓગસ્ટ એટલે સુરેન્દ્રનગરનો સ્થાપના દિવસ 1 ઓગસ્ટ 1946 ના રોજ વઢવાણ સ્ટેટ ઠાકોર સાહેબ શ્રી સુરેન્દ્રનગરસિંહના નામ ઉપરથી આ કેમ્પ વિસ્તારનું નામ બદલીને સુરેન્દ્રનગર પાડવામાં આવ્યું ત્યારે અંગ્રેજોએ જ્યારે વઢવાણ સ્ટેટ રાજાને સુરેન્દ્રસિંહજીને સુરેન્દ્રનગર સોપ્યું ત્યારથી લઇ આજ સુધી તેની ગૌરવ પૂર્ણ ગાથા સાથે જોડાયેલું છે. દેશી રજવાડાઓના વિલીનીકરણ બાદ 1948માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા તરીકે સ્થાપિત થયો અને ત્યારબાદ વિકાસ ક્ષેત્રમાં અને પ્રગતિના પંથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ખૂબ ગૌરવભેર ઊભરી આવ્યો. 1872માં કેમ્પ સ્ટેશન તરીકે એક સમય સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વિરમગામ, ભાવનગર, રાજકોટ ધાંગધ્રા સુધી ટ્રેનો દોડતી અને વ્યવસાયિક રીતે સરળતાથી ઊભી કરવા માટે સ્ટીમ એન્જિન થી રેલવે દોડાવવામાં આવતી આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો જન્મદિવસ છે ત્યારે તેની ઉજવણી પણ કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં સુરેન્દ્રનગરસિંહજી સ્ટેચ્યુને ફુલહાર કરી અને ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

વરસાદ હોવાના કારણે સાદાઈથી સુરેન્દ્રનગરના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 24 કલાકથી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરના મહાનગરપાલિકા ખાતે આવેલું સુરેન્દ્રસિંહજીના સ્ટેચ્યુને ફુલહાર કરવામાં આવ્યા છે અને શહેરના નાગરિકો એકત્રિત થયા છે પરંતુ ચાલુ વર્ષે કોઈ પણ પ્રકારનો મોટો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો નથી વરસાદ હોવાના કારણે પૂર્વક રીતે સુરેન્દ્રનગરના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરાઇ છે.

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SURENDRANAGAR 80TH FOUNDATION DAY
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SURENDRANAGAR 80TH FOUNDATION DAY

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