વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગરના માલધારીઓ ચિંતામાં, દેવું કરીને ઢોર માટે ઘાસચારો ખરીદવા જેવી સ્થિતિ, સરકાર પાસે માંગી સહાય
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની બજારમાં લીલા ઘાસચારાના ભાવ પ્રતિ મણના ભાવ 150 રૂપિયા અને સુકાના 500 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે.
Published : June 29, 2026 at 10:34 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે. ત્યારે વરસાદ ખેંચાવાના કારણે હાલમાં સીમ વિસ્તાર તેમજ વગડામાં ખડની કોઈ વ્યવસ્થા નથી અને જેને લઈને હાલમાં માલધારીઓને પણ ચિંતામાં મુકાવું પડ્યું છે. પોતાના માલ ઢોરને ખવડાવવા માટે પૂરતું ખડ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મળી રહ્યું નથી અને ઘાસચારો પણ વેચાતો લેવો પડી રહ્યો છે. એવામાં હવે ઘાસચારાના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની બજારમાં લીલા ઘાસચારાના ભાવ પ્રતિ મણના ભાવ 150 રૂપિયા અને સુકાના 500 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે. માલ ઢોરને રાખવા માટે અને તેમને ઉભા રાખવા માટે માલધારીઓને કઠિન પરિસ્થિતિમાં મુકાવું પડી રહ્યું છે.
વઢવાણ તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે. કારણ કે જે તળાવો છે તે પણ ખાલી થઈ ગયા છે. ત્યારે પીવા માટે પાણી નથી અને સીમ વિસ્તારમાં માલ ઢોરને ખવડાવવા માટે પૂરતું ખડ નથી. આ અંગે હવે સરકાર પાસે માલધારીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે અને દૂધના ભાવમાં વધારો આપવામાં આવે આ ઉપરાંત લીલા અને સૂકા ઘાસ માટેની સરકાર દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલના તબક્કામાં જે દિવસો પસાર થઈ રહ્યા છે તે દેવું કરી અને ત્યારબાદ પોતાના માલ ઢોરને માલધારીઓ ઘાસચારો નાખવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે.
આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના માલધારીઓ દ્વારા પોતાની વેદનાઓ ઠાલવવામાં આવી છે અને સરકાર દ્વારા આ મુદ્દે વિચારણા કરી અને માલધારીઓની વાહરે આવી અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
માલ ઢોરને ખવડાવવા માટે ખડ નથી પીવડાવવા પાણી નથી કુદરત રૂઠી છે ત્યારે સરકાર સામે જોવે તે જરૂરી - કાના રબારી માલધારી
વઢવાણના માલધારી કાનાભાઈ રબારી જણાવી રહ્યા છે કે, માલ ઢોરને ખવડાવવા માટે ખડ નથી. વેચાતું લાવી અને હાલ નાખવું પડી રહ્યું છે અને તેના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. ત્યારે દેવું કરી અને માલ ઢોરને સાચવી રહ્યા છીએ. ત્યારે સરકાર દ્વારા આ મુદ્દે સામું જોવે તો જરૂર માલધારીઓ ટકી શકે. બાકી હવે ટકવું પણ અઘરું બની રહ્યું છે. વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. પશુપાલન કરવું ખૂબ કઠિન બની રહ્યું છે. ત્યારે દૂધના ભાવમાં વધારો આપવામાં આવે અને ખડ અને લીલા ચારાની તાત્કાલિક ધોરણે સરકાર વ્યવસ્થા ઉભી કરે તેવી માંગ છે.
કુદરત રૂઠી છે ત્યારે હવે સરકાર સામું જોઈએ તેવી પણ માલધારીઓએ લલકાર લગાવી છે.