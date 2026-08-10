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સુરેન્દ્રનગર: ઉમય નદીમાં ડૂબેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મૃતદેહ 72 કલાક બાદ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યા, સાંસદે કરી CMને અપીલ

રાજસ્થાનના સાંસદ અને નાગોર લોકસભા બેઠકથી જીતેલા હનુમાન બેનીવાલ દ્વારા આ ચાર જેટલા યુવકોના મોત બાદ ન્યાય માટેની માંગ કરવામાં આવી હતી.

ઉમય નદીમાં ડૂબેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મૃતદેહ 72 કલાક બાદ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યા
ઉમય નદીમાં ડૂબેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મૃતદેહ 72 કલાક બાદ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 10:26 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના નગરા ગામ નજીક ઉમય નદીમાં ડૂબી ગયેલા ચાર યુવાનો મૃતદેહને 72 કલાક બાદ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યા છે. અહીંના સોલર પ્લાન્ટમાં કામ કરતા ચાર રાજસ્થાની યુવકો ઉમય નદીમાં નાહવા પડ્યા બાદ ડૂબી જતા તેમનું મોત થયું હતું. તમામના મૃતદેહોને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો દ્વારા પીએમ કરવામાં આવ્યું હતું.

તમામ મૃતકો રાજસ્થાનના હોવાનું સામે આવતા તેમના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેમના પરિવારજનો જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા ત્યારે કંપનીની બેદરકારી હોવાનું જણાવ્યું અને મૃતદેહનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને સહાયની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ અંગે કંપની દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા પ્રથમ તબક્કામાં આપવામાં આવી ન હતી અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની રસ દાખવવામાં આવ્યો ન હતો

ઉમય નદીમાં ડૂબેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મૃતદેહ 72 કલાક બાદ પરિવારજનોએ સ્વીકાર્યા (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ રાજસ્થાનના મૃતકોના પરિવારજનો સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં 72 કલાક સુધી બેસી રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ પ્રશાસન અને રાજસ્થાનના સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી. રાજસ્થાનના રાજકીય આગેવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ એ સુરેન્દ્રનગરના પ્રશાસન વિભાગ અને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પણ આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને ચાર જેટલા યુવકોને ન્યાય મળે તે માટે માંગ કરવામાં આવી હતી.

રાજસ્થાનના સાંસદ અને નાગોર લોકસભા બેઠકથી જીતેલા હનુમાન બેનીવાલ દ્વારા આ ચાર જેટલા યુવકોના મોત બાદ ન્યાય માટેની માંગ કરવામાં આવી હતી. હનુમાન બેનીવાલ નાગોર જીલ્લાની ખીવસર વિધાનસભા ઉપરથી ચાર વખત ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂકેલા છે અને રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટીના સ્થાપક પણ છે ત્યારે તેમના દ્વારા ચાર યુવકોના મોત મુદ્દે ટ્વિટ કરવામાં આવ્યું હતું અને રાજસ્થાનના ચાર યુવકોના મોત મુદ્દે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલને ટેક કરી અને ન્યાય માટેની માંગ કરવામાં આવી હતી અને સંબંધિત સોલાર કંપની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને હોસ્પિટલ બહાર બેસેલા પરિવારને ન્યાય આપવામાં આવે તેવી પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી માંગ કરવામાં આવી હતી.

ત્યારબાદ પીડિત પરિવારો વચ્ચે પોલીસ સ્ટાફ અને તંત્ર પહોંચ્યું હતું અને સોલાર કંપનીના કર્મચારીઓને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને ભોગ બનેલા લોકોના પરિવારજનો સાથે સંપર્ક પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને મામલો સમગ્ર મુદ્દે થાળે પાડવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કંપની અને પીડિત પરિવારજનો વચ્ચે સંવાદ કરાવી અને સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ મૃતદેહોનો સ્વીકાર પરિવારજનો એ કર્યો હતો.

મૃતકના સગા ઉદીપકુમાર જાટ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કંપની દ્વારા અમારી તમામ માંગોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અને તંત્રનો પણ સહકાર મળ્યો છે. આ અંગે હવે મૃતદેહોને સ્વીકાર કરી અને રાજસ્થાન ખાતે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ અગ્નિસંસ્કાર અને આગળની ધાર્મિક પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. પોલીસ તંત્ર પ્રશાસન વિભાગ અને કંપનીના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચે સંવાદના પગલે અંતે નિર્ણય કરાયો છે અને 72 કલાક બાદ મૃતદેહોના સ્વીકાર કરી અને હવે આપણી રાત્રે રાજસ્થાન ખાતે ચાર યુવકોના મૃતદેહ લઈ અને રવાના થવામાં આવ્યું છે.

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સુરેન્દ્રનગરમાં 4 યુવકો ડૂબ્યા
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