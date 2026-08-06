3 દિવસમાં જ ખાલીખમ થવા લાગી સુરેન્દ્રનગરની ભોગાવો નદી, ઈતિહાસમાં શ્રાપીત ગણાતી આ નદીમાં કેમ નથી ટકતું પાણી ?
3 દિવસ પહેલાં સુરેન્દ્રનગરની ભોગાવો નદી 15 ફૂટથી વધુની સપાટીએ વહી રહી હતી, પરંતુ આજે નદીમાં 1 ફુટ જેટલું પણ પાણી નથી.
Published : August 6, 2026 at 9:06 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આપણા દેશમાં નદીઓને માતાની ઉપમાં આપવામાં આવી છે અને તેની પૂજા પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગુજરાતમાં એક નદી એવી છે જે ઈતિહાસમાં શ્રાપિત અને ભયાનક ઘટનાની સાક્ષી રહી છે.
આપણે વાત કરી રહ્યા છે સુરેન્દ્રનગર પંથકની ભોગાવો નદીની, જેને સૂકી નદી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લોકવાયકા અનુસાર 1100 વર્ષ પહેલા ભોગાવો નદીને સતી રાણકદેવીએ શ્રાપ આપ્યો હતો અને આજે પણ તે શ્રાપ ભોગાવો નદીને લાગી રહ્યો છે, રાણકદેવીના શ્રાપ અનુસાર આ નદીનુ પાણી માત્ર 3 દિવસમાં જ સુકાઈ જાય અને નદીના તળિયા દેખાવા લાગે છે.
નદી સાથે જોડાયેલી લોકવાયકા
લોકવાયકા અનુસાર પાટણના રાજા સિધ્ધરાજ જયસિંહે જુનાગઢ ઉપર આક્રમણ કરી અને રા'ખેંગાર ની હત્યા કરી હતી, અને તેમના બે નિર્દોષ પુત્રને પણ મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા અને રાણકદેવીને જબરદસ્તીથી પોતાની પટરાણી બનાવવા માટે તેઓ પાટણ તરફ લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તે સમયનું વર્ધમાનપુરી અને આજના વઢવાણ તરીકે ઓળખાતા આ ગામની ભોગાવો નદી કાંઠે વિસામો કર્યો હતો, અને ત્યાં તે દરમિયાન રાણકદેવીએ સિધ્ધરાજનો પ્રસ્તાવ ઠુકરાવી દીધો અને પોતાના પતિ પાછળ સતી થવાનો મક્કમ નિર્ણય કર્યો, અને ભોગાવો નદીના કિનારે રાણકદેવી ચિતા ઉપર બેસી ગયા અને સતી થયા હતા, ત્યારે તે સમયે ભોગાવો નદી ખડખડ વહી રહી હતી, કદાચ રાણકદેવીને પોતાની આ દુ:ખદ થવાની ઘડીમાં નદીનું આ સ્વરૂપ વ્યથીત કરી ગયું અને રાણકદેવી ક્રોધિત થઈને નદીને શ્રાપ આપતા કહ્યું હતું કે, આ નદીમાં કોઈ દિવસ પાણી નહીં રહે. 1100 વર્ષ પછી પણ ભોગાવો નદી આ શ્રાપને આધિન રહી છે. ભોગાવો નદીમાં ગમે તેટલું પાણી છોડવામાં આવે માત્ર ત્રણ દિવસમાં જ પાણી સુકાઈ જાય છે અને નદીના તળિયા દેખાવા લાગે છે.
ત્રણ દિવસ પહેલા 15 ફૂટથી વધુ પાણી, આજેે 1 ફૂટ પણ નહીં
તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 ઇંચ કરતાં સરેરાશ વરસાદ વરસ્યો જેને લઈને ત્રિવેણી ઠાંગા, નાયકા અને ધોળીધજા ડેમ ઓવરફ્લો થયા અને તેનું પાણી ભોગાવો નદીમાં છોડવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન ભોગાવો નદી બે કાંઠે થઈ ગઈ હતી અને તેની ઉપર આવેલા કોઝવે પણ બંધ કરવા પડ્યા અને 15 ફૂટની સપાટી ભોગાવો નદી પાણીની વટાવી ચુકી હતી, હવે તેને માત્ર ત્રણ દિવસ થયા છે અને હવે ભોગાવો નદીમાં એક ફૂટ જેટલું પણ પાણી નથી રહ્યું, એટલે ત્રણ ડેમનું ઓવરફ્લો થયેલું પાણી નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છતાં પણ આજે ત્રીજા દિવસે ભોગાવો નદીના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે, અને કોરી નદી થઈ ગઈ છે. ત્યારે વર્ષો જૂની પરંપરાને આજે પણ સુરેન્દ્રનગર વાસીઓ સ્વીકાર કરી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરના શહેરીજન પ્રતીકસિંહ રાણાએ આ મુદ્દે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ભોગાવો નદીમાં વર્ષોથી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. ભોગાવો નદીમાં ડેમોનું પાણી આવે ત્યારે તેમાં કોઈ સંગ્રહની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે આ પાણી ભાલ પંથક અને નળકાંઠાના ગામો તરફ આગળ વધે છે. લીંબડી અને વઢવાણ તાલુકાના ગામો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે, ત્યારે થોડા થોડા અંતરે જો સરકાર અને તંત્ર દ્વારા ચેક ડેમો ઉભા કરવામાં આવે તો પાણીને રોકી શકાય અને આ પાણીનો ઉપયોગ ખેડૂતો પણ કરી શકે સિંચાઈ માટે અને પીવા માટે પણ આ પાણી વપરાશ થઈ શકે. આ જ દિવસ સુધી અનેક રજૂઆતો બાદ તંત્ર આ કામગીરી કરી નથી એટલે ભોગાવો નદીમાં પાણી વહી જાય છે, અને બીજી તરફ 1100 વર્ષથી જે શ્રાપ આપવામાં આવ્યો છે, તેના કારણે પણ પાણી ટકતું નથી, ત્યારે તંત્ર જો ચેકડેમ બનાવવાના પ્રયત્ન કરે, તો વઢવાણમાં વહી જતું પાણી અમુક અંતર સુધી અમુક ત્રિજ્યામાં રોકી શકાય.
સુરેન્દ્રનગરના સિનિયર સિટીઝન કે.એન.રાજદેવ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 1970માં ભોગાવો નદીના પાણી ગામ સુધી પહોંચી ગયા હતા, તે દરમિયાન પણ સુરેન્દ્રનગરમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ હતી, ત્યારે નદીના પાણી ત્રણ દિવસમાં સુકાઈ ગયા હતા એટલે પરિસ્થિતિ એ થઈ કે 1100 વર્ષ જૂનો શ્રાપ આજે પણ લાગી રહ્યો છે, પરંતુ તંત્ર અને સરકાર જો પ્રયત્ન કરે તો ભોગાવો નદીમાં ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે અને સાફ-સફાઈ પણ તંત્ર દ્વારા નથી કરવામાં આવતી તેવી પણ અનેક વખત રજૂઆતો કરાવી છે, ત્યારે ભલે સૂકી નદી છે, પણ તેની જાળવણી પણ જરૂરી છે.
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