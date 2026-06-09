ETV Bharat / state

પાટણને પાછળ મુકીને સુરેન્દ્રનગર બન્યુ પટોળાનું હબ, રાજ્યમાં સૌથી વધુ પટોળાનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો બન્યો

પાટણને પાછળ છોડીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પટોળાના ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર બની રહ્યો છે. છેલ્લાં કેટલાંક સમયથી સુરેન્દ્રનગરના કારીગરો પટોળા તરફ વળ્યા છે અને અનોખી પ્રસિદ્ધી મેળવી છે.

સુરેન્દ્રનગર રાજ્યમાં સૌથી વધુ પટોળાનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો બન્યો
સુરેન્દ્રનગર રાજ્યમાં સૌથી વધુ પટોળાનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો બન્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાતના પટોળા પ્રખ્યાત છે. એમાં પણ પાટણના પટોળા તો જગવિખ્યાત બન્યા છે, પણ હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ કારીગરો પટોળાના ઉત્પાદન તરફ આગળ વધી રહ્યાં છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સોમાસર, મુળી, ધ્રાંગધ્રા, લીંબડી, વઢવાણ જેવા શહેરમાં પટોળાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, અને રેશમમાંથી વણાટકામ કરીને પટોળા બનાલીને તેને છેકે વિદેશમાં પણ મોકલવામાં આવે છે.

હાલના તબક્કામાં ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ પટોળાનું ઉત્પાદનમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવતો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર બન્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગુજરાત રાજ્યના 70 ટકા પટોળા બને છે, અને ગુજરાતની નહિં વિદેશની માર્કેટમાં પણ આ પટોળા વેચાણ થઈ રહ્યા છે.

પાટણને પાછળ મુકીને સુરેન્દ્રનગર બન્યુ પટોળાનું હબ (Etv Bharat Gujarat)

પાટણ, રાજકોટ અને અમદાવાદની બજારોમાં વેચાતા પટોળા પણ સુરેન્દ્રનગરના કારીગરો બનાવે છે, અહીંથી સપ્લાઈ કરે છે અને ત્યાં તેનું વેચાણ કરે છે. હવે પાટણના પટોળા પણ સુરેન્દ્રનગરના કામદારો બનાવી રહ્યાં છે અને અહીંથી સપ્લાઈ કરે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અંદાજીત 2 હજાર થી વધુ કામદારો આ કળા અને વણાટકામમાં જોડાયા છે, અને પટોળાનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે.

મનમોહક પટોળું (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરના પટોળા સમગ્ર ગુજરાતમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ, મુંબઈ અને દુબઈ સુધી સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત પટોળા કામદારો દ્વારા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, અને સારી એવી આવક પણ મેળવવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પટોળા ઉત્પાદન માટે હવે ફેમસ બનતો જઈ રહ્યો છે, ત્યારે પાટણના પટોળાને ટેગમાર્ક આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગરના પટોળાને ટેગમાર્ક આપવામાં આવ્યું નથી. જેને લઇને તેની વિશ્વનિયતા અને વ્યવસાયને થોડી અસર પડી રહી છે.

એક પટોળું તૈયાર કરવામાં 7 દિવસથી 3 મહિનાનો લાગે છે સમય
એક પટોળું તૈયાર કરવામાં 7 દિવસથી 3 મહિનાનો લાગે છે સમય (Etv Bharat Gujarat)

રેશમમાંથી આ પટોળાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે, રેશમની ખરીદી કરે ત્યારે એક કિલો રેશમના ભાવ હાલના તબક્કામાં 11 હજાર રૂપિયા છે, ત્યારે તેમાં પણ સરકાર જો સબસીડી આપે તો પટોળા ઉદ્યોગ અને રેશમ કામથી ચાલતા ઉદ્યોગોને રાહત મળી શકે છે, અને સરકાર પ્રોત્સાહન આપે તો આ ઉદ્યોગકારો સમગ્ર ભારતમાં પોતાની કળાથી ડંકો વગાડી શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં પણ 85 જેટલા પરિવારજનો પટોળાનું ઉત્પાદન કરે છે અને તેનું વેચાણ પણ દુબઈ સુધી કરવામાં આવે છે, તેનાથી સારી આવક પણ મળે છે.

છેલ્લાં 85 વર્ષથી પટોળાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો સુરેન્દ્રનગરનો પરિવાર
છેલ્લાં 85 વર્ષથી પટોળાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો સુરેન્દ્રનગરનો પરિવાર (Etv Bharat Gujarat)

પટોળા બનાવતા કામદાર કિશોરભાઈ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમે બનાવતા પટોળા અલગ પ્રકારના હોય છે, જેમાં અલગ-અલગ કામદારોને કામે લગાવવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ સાતથી ત્રણ મહિના સુધી પટોળું બનાવતા સમય લાગે છે. 25 હજારથી લઈ અને 02 લાખ સુધીના પટોળા અમારે ત્યાંથી બને છે, અને તે હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ ઉપરાંત દુબઈ ઓસ્ટ્રેલિયા લંડન અમેરિકા જેવા દેશોમાં તેનું વેચાણ થાય છે, અને આયાત અને ઈમ્પોર્ટ પણ થાય છે. આ કલા છેલ્લા 85 વર્ષથી યથાવત છે, ત્યારે સરકાર પણ હવે પ્રોત્સાહન આપે તેવી અમારી માંગ છે તેવું કામદાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. - કિશોર મકવાણા, કારીગર

એક કિલો રેશમમાંથી 3 પટોળા બનાવવામાં આવે છે, એટલે એક પટોળા પાછળ અંદાજિત 300 ગ્રામ જેટલું રેશમ વપરાય છે. રેશમ ખૂબ મોંઘુ આવે છે, અને તેનું હૈદરાબાદ અને અન્ય રાજ્યમાંથી મંગાવવું પડે છે, 300 ગ્રામ રેશમમાંથી આખું પટોળું બનાવવામાં આવે છે, તે એક કલાકારી છે જેમાં સાત દિવસથી લઈ અને ત્રણ મહિના સુધીનો સમય નીકળી જાય છે. વન લેયરનું પટોળું બનાવે તો તેમાં સાત દિવસ જાય અને થ્રી લેયરનું પટોળું બને તો તેની પાછળ 3 મહિનાનો સમય લાગી જાય છે, અમે અવાર-નવાર પટોળાની ખરીદી કરીએ છીએ અને આ પટોળાના વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મળે તે દિશામાં પણ કામ કરતા હોય છે. -તૃપ્તિબેન આચાર્ય, ગ્રાહક

TAGGED:

SURENDRANAGAR NEWS
PATOLA WORK OF SURENDRANAGAR
PATOLA ART WORK
સુરેન્દ્રનગરના પટોળા
PATOLA PRODUCTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.