સુરેન્દ્રનગરમાં બેંક કર્મચારીઓ ઉતર્યા રસ્તા પર, આ માંગણી સાથે ઉગામ્યું હડતાળનું શસ્ત્ર

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ તમામ બેંકોના કર્મચારીઓ દ્વારા આજે હડતાળને ટેકો આપવામા આવ્યો છે અને બેંકમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ કામકાજથી અળગા રહીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 1:11 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 1:45 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: આજે સમગ્ર દેશમાં બેંકમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ દ્વારા દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે પૈકી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ તમામ બેંકોના કર્મચારીઓ દ્વારા આજે હડતાળને ટેકો આપવામા આવ્યો છે અને બેંકમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ કામકાજથી અળગા રહીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

500 થી વધુ કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ

સુરેન્દ્રનગર ખાતે પણ 500 થી વધુ કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ નોંધાવી અને પડતર પ્રશ્નોના નિવારણ માટે માંગ કરવામાં આવી છે. બેંક કર્મચારીઓ દ્વારા એક સપ્તાહમાં પાંચ દિવસ કામ કરવા અંગેની માંગ સાથે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરની SBI બેન્ક ખાતે તમામ બેંકોના કર્મચારીઓ દ્વારા એકત્રિત થઈ અને સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા છે, અને હાલના તબક્કામાં બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા મળે છે, તેના સ્થાને તમામ શનિ રવિના દિવસોમાં રજા આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે, છેલ્લા બે વર્ષથી આ માંગ મૂકવામાં આવી છે, પરંતુ તેનો કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવી રહ્યો નથી. જેને લઈને કર્મચારીઓ દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને કર્મચારી હડતાળ ઉપર ઉતરી અલગ-અલગ પ્રકારના દેખાવલક્ષી કાર્યક્રમો કરી રહ્યાં છે.

બેંકો બંધથી આર્થિક વ્યવહારોને અસર

સુરેન્દ્રનગરની મુખ્ય SBI, પંજાબ નેશનલ બેંક તેમજ બેંક ઓફ બરોડા, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક સહિતની બેંકોના કર્મચારીઓ હડતાળ ઉપર ઉતર્યા છે. ત્યારે બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાર દિવસ સુધી બેંકો બંધ રહી હોવાના કારણે ઔદ્યોગિક એકમો ઉપર પણ તેની અસર પડી રહી છે, તેમ જ નાણાકીય લેવડ-દેવડના વ્યવહારો અટકી ગયા છે. ત્યારે શનિવારે જાહેર રજા હોવાના કારણે અને રવિવારે પણ રજા હતી અને સોમવારે પ્રજાસત્તાક દિવસની રજા હતી અને મંગળવારે કર્મચારીઓ સ્ટ્રાઈક ઉપર ઉતરી ગયા છે, જેને લઈને આર્થિક લેવડ-દેવડ ઉપર પણ અસર જોવા મળી રહી છે, સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપવામાં આવી છે.

અગામી દિવસોમાં યુનાઇટેડ ફોર્મ ઓફ ઇન્ડિયા યુનિયન જે કાંઈ કાર્યક્રમો આપશે તે પ્રમાણે કાર્યક્રમો કરવા અંગેની ચીમકી પણ હડતાળ ઉપર ઉતરેલા કર્મચારીઓ દ્વારા આપવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં બેંકોમાં તાળા જોવા મળી રહ્યા છે, અને બેંકના આર્થિક લેવડ-દેવડના કામે જતા લોકોને પણ ધક્કા થઈ રહ્યા છે.

Last Updated : January 27, 2026 at 1:45 PM IST

