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સુરેન્દ્રનગર: સાયલા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બાંગ્લાદેશી મહિલા ફરાર, જાણ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કરવામાં આવી

સબીના મુનશીએ સાયલાના ભરત રાઠોડ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેની ધરપકડ કરીને પોલીસે તેને સ્ટેશનમાં રાખી હતી.

સુરેન્દ્રનગર: સાયલા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બાંગ્લાદેશી મહિલા ફરાર
સુરેન્દ્રનગર: સાયલા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બાંગ્લાદેશી મહિલા ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 7:21 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કરેલા બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી પાડવા રાજ્ય પોલીસ વડા તથા ગૃહ વિભાગના આદેશ મુજબ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ અનેક બાંગ્લાદેશી મહિલાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

જિલ્લાના લીમડી ડિવિઝન વિસ્તારમાંથી ત્રણ અને સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાંથી ચાર બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને ઝડપી પાડવામાં આવી છે. આ મહિલાઓને સાયલા અને સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવામાં આવી છે. એક મહિના પહેલાં ઝડપાયેલી આ મહિલાઓનો હજુ ગૃહ વિભાગ દ્વારા વિદેશ પરત મોકલવાનો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. તેમનો મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ તેમને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડી રહી છે.

સાયલા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બાંગ્લાદેશી મહિલા ફરાર

સાયલા પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવામાં આવેલી બાંગ્લાદેશી મહિલા સબીના મુનશી આજે વહેલી સવારે ૪:૩૦ વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફરાર થઈ ગઈ છે. તેણે નાઈટ ડ્યુટી પર તૈનાત પીએસઓ અને જીઆરડી જવાનોને ચકમો આપીને ભાગી છૂટ્યા બાદ હાઈવે પરથી કોઈ વાહનમાં બેસીને જતી રહી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

સબીના મુનશીએ સાયલાના ભરત રાઠોડ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેની ધરપકડ કરીને પોલીસે તેને સ્ટેશનમાં રાખી હતી. વહેલી સવારે તે હાજર ના મળતા પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરેન્દ્રનગરના ડીવાયએસપી વિશાલ રબારીએ જણાવ્યું કે, "આ મહિલાની શોધખોળ માટે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિત અન્ય પોલીસ ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે. હાઈવેના સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તે કઈ દિશામાં ગઈ છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ મહિલા પર કોઈ ગુનો નોંધાયો નથી. ગૃહ વિભાગની માર્ગદર્શિકા મુજબ તેને સ્ટેશનમાં રાખવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કરવામાં આવી છે.

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