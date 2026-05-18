અકસ્માતનો બનાવ હત્યાના કાવતરામાં બદલાયો, પ્રેમ પ્રકરણમાં પતિની હત્યા કરનાર પત્ની અને પ્રેમી ઝડપાયા

લાંબા સમય સુધી રહસ્યમય બનેલા આ કેસમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે માનવ ગુપ્તચર માહિતીના આધારે તપાસ હાથ ધરી અને આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

આરોપી જાગૃતિબેન અને આરોપી કાંતિભાઈ ઉર્ફે ભરતભાઈ સાબરિયા (ETV Bharat Gujarat)
Published : May 18, 2026 at 5:48 PM IST

અમદાવાદ: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માત મોત તરીકે નોંધાયેલા એક કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. શરૂઆતમાં સામાન્ય અકસ્માત માનવામાં આવેલો આ બનાવ હવે હત્યાના કાવતરામાં બદલાયો છે. લાંબા સમય સુધી રહસ્યમય બનેલા આ કેસમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે માનવ ગુપ્તચર માહિતીના આધારે તપાસ હાથ ધરી અને આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે ગામ સોલડી, તાલુકા ધાંગધ્રાના રહેવાસી શાંતિગીરી વિષ્ણુગીરી ગોસ્વામીના ગુમ થવા અને મોત પાછળ ગંભીર શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિ હતી. અગાઉ કેનાલ વિસ્તારમાંથી મળેલો મૃતદેહ અકસ્માત મોત તરીકે નોંધાયો હતો, પરંતુ બાદમાં મળેલી માહિતી અને તપાસમાં હત્યાના મજબૂત સંકેતો સામે આવ્યા હતા.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં ખુલ્યું કે મૃતકની પત્ની જાગૃતિબેનના કાંતિભાઈ ઉર્ફે ભરતભાઈ સાબરિયા સાથે નજીકના સંબંધો હતા. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ઘરેલુ વિવાદ અને વ્યક્તિગત મતભેદોના કારણે બંનેએ મળીને શાંતિગીરી ગોસ્વામીની હત્યાનું કાવતરું રચ્યું હતું. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે દોઢેક વર્ષ પહેલા પણ મૃતકની હત્યા કરવા માટે અન્ય વ્યક્તિને સોપારી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પ્રયાસ સફળ રહ્યો નહોતો.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા મુજબ આરોપી કાંતિભાઈએ હત્યા તેમજ પુરાવા નષ્ટ કરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. જ્યારે જાગૃતિબેન પર ગુનાહિત કાવતરું રચવા, મદદરૂપ થવા અને ગુનો છુપાવવાનો આરોપ છે. આરોપીઓએ મૃતક સ્વેચ્છાએ ઘર છોડીને ગયો હોવાનો ભ્રમ ઉભો કરીને સમગ્ર ઘટનાને દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

લાંબા સમય સુધી છુપાયેલા આ કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ ગુપ્ત માહિતી, ટેક્નિકલ એવિડન્સ અને પૂછપરછના આધારે સમગ્ર કાવતરાની કડીઓ જોડીને આખા કેસનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો. અને કેસમાં બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ACP ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં અકસ્માત મોત તરીકે સામે આવેલા કેસમાં સતત ટેક્નિકલ અને માનવ ગુપ્તચર આધારિત તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન અનેક શંકાસ્પદ હકીકતો સામે આવતા સમગ્ર કેસની દિશા બદલાઈ ગઈ હતી. આરોપીઓએ ગુનાને અકસ્માત તરીકે દર્શાવી તપાસને ભટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પુરાવાઓ અને માહિતીના આધારે હત્યાના કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. હાલ બંને આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને કેસમાં અન્ય કોઈ સંડોવણી છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરાઈ છે.

