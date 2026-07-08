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સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ પછી વાવણીનો ધમધમાટ: પ્રથમ સપ્તાહમાં 1.14 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર

વરસાદ આવતા અને વરસાદી વાતાવરણ સક્રિય થતાં ખેડૂતો ફરીથી ખેતરોમાં કામે લાગ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ પછી વાવણીનો ધમધમાટ
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ પછી વાવણીનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 3:30 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ત્યારે જિલ્લાના ખેડૂતોએ વાવણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદનનું મુખ્ય હબ ગણાય છે. જિલ્લામાં વાવણી લાયક કુલ 8.6 લાખ હેક્ટર જમીન છે, જેમાં દર વર્ષે ખેડૂતો 5 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં મુખ્યત્વે કપાસનું વાવેતર કરતા હોય છે.

ચાલુ વર્ષે વરસાદ ખેંચાતા પ્રથમ જૂનથી જુલાઈ મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં જિલ્લામાં માત્ર 1.14 લાખ હેક્ટર જમીનમાં જ વાવેતર થયું હતું. આમાં કપાસ, મગફળી, લીલો ચારો, શાકભાજી અને તલ સહિતના પાકોનો સમાવેશ થાય છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ પછી વાવણીનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ ત્યારબાદ વરસાદ આવતા અને વરસાદી વાતાવરણ સક્રિય થતાં ખેડૂતો ફરીથી ખેતરોમાં કામે લાગ્યા છે. છેલ્લા માત્ર ચાર દિવસમાં જિલ્લામાં વધારાના 1.16 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર થયું છે. વરસાદની રાહ જોઈને બેઠેલા ખેડૂતો હવે પૂરજોશથી વાવણી તરફ વળ્યા છે.

ખેતીવાડી વિભાગના આંકડા અનુસાર અત્યાર સુધીમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ 2.30 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર પૂર્ણ થયું છે. તેમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર થયું છે.

પાક વાવેતર (હેક્ટરમાં)

  • કપાસ - 1.92 લાખ
  • મગફળી - 26584
  • શાકભાજી - 3470
  • તુવેર - 141
  • ડાંગર - 230
  • તલ - 119
  • એરંડા - 313
  • સોયાબીન - 137
  • તમાકુ - 3

આ ઉપરાંત લીલો ચારો અને અન્ય નાના-મોટા પાકોનું વાવેતર પણ ખેડૂતોએ કર્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોએ પ્રથમ વખત તમાકુના પાકનું વાવેતર કર્યું છે. ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમારે જણાવ્યું છે કે ચોટીલા તાલુકામાં ત્રણ હેક્ટર જમીનમાં તમાકુનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં કુલ આઠ લાખથી વધુ હેક્ટર જમીનમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર થાય છે. વરસાદ ખેંચાયો હોવા છતાં હાલ 2.30 લાખ હેક્ટરમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ છે.

મુકેશ પરમારે વધુમાં કહ્યું કે જો તમાકુના પાકમાં સફળતા મળશે તો આવનારા વર્ષોમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો તમાકુના વાવેતર તરફ પણ વળી શકે તેવી શક્યતા છે. હાલમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર થયું છે ત્યારબાદ મગફળી, તલ અને સોયાબીનનું વાવેતર નોંધાયું છે. વરસાદ સારો પડવાને કારણે 10 તાલુકાઓમાં વાવેતરમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

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