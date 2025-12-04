સુરેન્દ્રનગર: એલસીબી કચેરી ખાતે આરોપીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, યુવક બાઈક ચોરીના ગુનામાં ઝડપાયો હતો
Published : December 4, 2025 at 6:51 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં આજે પોલીસ કસ્ટડીમાં રહેલ એક યુવકનું શંકાસ્પદ મોત થતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. બાઈક ચોરીના ગુનામાં અટક કરાયેલા એક ઈસમની એલ.સી.બી. કચેરીમાં લાશ મળી આવી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર ફેલાવી દીધી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, સુરેન્દ્રનગર એલ.સી.બી. પોલીસ બાઈક ચોરીના વિવિધ ગુનાઓ અંગે તપાસ ચલાવી રહી હતી. દરમિયાન ઝીંઝુવાડા વિસ્તારના 26 વર્ષિય યુવક ગજેન્દ્રસિંહ વિનુભા ઝાલાને બાઈક ચોરીના ગુનામાં ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન યુવકે આઠ જેટલા બાઈક ચોરી કર્યાની કબૂલાત પણ પોલીસ સમક્ષ આપી હતી. આરોપીની વધુ પૂછપરછ માટે તેને એલ.સી.બી. કચેરી ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો.
આજે સવારે કચેરીની અંદર આરોપીની લાશ મળી આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ વિભાગમાં તાત્કાલિક દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને મામલતદારને પણ જાણ કરી દેવામાં આવી હતી.
પોલીસ દ્વારા પંચનામા સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને મૃતકની લાશ પોસ્ટમોર્ટમ માટે સુરેન્દ્રનગર સરકારી ગાંધી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. યુવકે કયા કારણોસર આ આત્મઘાતી પગલું ભર્યું તેની ચોક્કસ કારણસર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ ઘટના બાદ પોલીસ કસ્ટડીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને દેખરેખ અંગે પણ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. હાલ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
