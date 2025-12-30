સુરેન્દ્રનગર: શિયાણીમાં રીકન્ટ્રક્શન દરમિયાન આરોપીએ કર્યો પોલીસ હુમલો, સ્વબચાવમાં પોલીસે ફાયરિંગ કરતા આરોપીને ગોળી વાગી
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના શિયાણીમાં મારામારીના આરોપીને રીકન્ટ્રક્શનમાં લઈ ગયેલ પોલીસ પર આરોપીએ છરીથી હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં સ્વબચાવમાં પોલીસે ફાયરિંગ કરતા આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળતી જઈ રહી છે ત્યારે હવે આરોપીઓને ભાન કરાવવા માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા ઝડપાયેલા આરોપીઓનું રીકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના શિયાણી ગામે રીકન્ટ્રક્શનમાં પોલીસ આરોપીને લઈ ગઈ હતી પરંતુ આરોપી દ્વારા પોલીસ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને પરિણામે પોલીસે આરોપી ઉપર ફાયરિંગ કર્યું હતું. જે બાદ ઘાયલ આરોપીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી તાલુકાના શિયાણી ગામે ધર્મેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ પરમાર આરોપીને રીકન્ટ્રક્શન માટે શિયાણી ગામ લઈ ગયા હતા તે દરમિયાન વૃક્ષ પાસે પડેલી છરી ઉઠાવી આરોપી દિવરાજસિંહ ઉર્ફે બુબ શિવાભાઈ બોરાણા દ્વારા પોલીસ કર્મચારી ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં પોલીસને છરી વાગતા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આરોપી દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે બૂબ રવિભાઈ બોરાણા દ્વારા નાસી છૂટવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવતા તેને પગના ભાગે ગોળી લાગી ગઈ હતી અને તેને પણ લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
દિવ્યરાજસિંહ ઉર્ફે બુબ શિવાભાઈ બોરાણા ઉપર મારામારી તેમજ તડીપાર સહિતના ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. લીંબડી પીએસઆઇ વી.એમ કોડિયાતર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ ઘાયલ આરોપી અને પોલીસ જવાનને સારવાર માટે લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે રાખવામાં આવ્યા છે. આરોપીને પણ પગના ભાગે ગોળી વાગી હોવાના કારણે તેને પણ હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
આ સંદર્ભે પોલીસ અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. ઘટનાને લઈને ડીવાયએસપી, એફએસએલ અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
