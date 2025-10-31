ETV Bharat / state

સાયલા તાલુકાના સુદામડા વાટાવચ્છ ખાતે આજે યોજાયેલી કિસાન મહાપંચાયત દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલે ખેડૂતોના પ્રશ્નો મુદ્દે સરકાર પર તીક્ષ્ણ પ્રહાર કર્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગર: આમ આદમી પાર્ટીની કિસાન મહાપંચાયત, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું ‘ભાજપ અને કોંગ્રેસનો સબંધ પતિ-પત્ની જેવો’ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 8:09 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના સુદામડા વાટાવચ્છ ખાતે આજે યોજાયેલી કિસાન મહાપંચાયત દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલે ખેડૂતોના પ્રશ્નો મુદ્દે સરકાર પર તીક્ષ્ણ પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે ભારત માતાની જયના નાદ સાથે પોતાની ભાષણની શરૂઆત કરી હતી.

આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, સરદાર પટેલની ધરતી ઉપર આજે ખેડૂતો રડી રહ્યા છે, તેમના પર લાઠી ચાર્જ થઈ રહ્યા છે અને નિર્દોષ ખેડૂતોને જેલમાં પૂરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે જે ખેડૂતો હાલ જેલમાં છે, તેમના પરિવારને મહાપંચાયતના સ્ટેજ પર બેસાડવાનો કાર્યક્રમ હતો પરંતુ ગુજરાત પોલીસએ તેમને ઉપર આવવાની મંજૂરી આપી નહોતી.

AAP સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે ખાતરી આપતાં જણાવ્યું કે. કાળડા નાબૂદી માટે પાર્ટી ખેડૂતોની સાથે ઊભી છે. જેલમાં બંધ ખેડૂતોને છોડાવવા દેશના મોટા વકીલો દ્વારા કાનૂની લડત શરૂ કરી દીધી છે. તેમણે ભાજપ પર હુમલો કરતાં જણાવ્યું કે જ્યારે દેશના ભાજપના નેતાઓ દિવાળી ઉજવી રહ્યા હતા ત્યારે જેલમાં રહેલા ખેડૂતોના દીકરા રડી રહ્યા હતા.

કેજરીવાલે ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીને નિશાન બનાવતાં કહ્યું કે, ખેડૂતો પર લાઠી ચાર્જ કરનાર અને ચેતર વસાવા તથા ગોપાલ ઈટાલિયાને જેલમાં નાખનાર ને હવે સુપર સીએમ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ભાજપ અને કોંગ્રેસને “પતિ-પત્ની” કહેતાં કહ્યું કે બંને પાર્ટીઓ એકબીજાની ભાગીદારીમાં ધંધા ચલાવે છે.

કેજરીવાલે જણાવ્યું કે જેમ અંગ્રેજોએ ભારત છોડ્યું તેમ 2027માં ગુજરાત ભાજપને છોડાવી દેવાશે. ગુજરાત અમારું છે, કોઈના બાપુનું નહીં. નેતાઓના દીકરાઓ વિદેશમાં ભણે છે અને ગુજરાતના દીકરાઓને જેલમાં નાખવામાં આવે છે તેવો આક્ષેપ કરીને તેમણે ભાષણ પૂર્ણ કર્યું.

મહાપંચાયતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સહિત આસપાસના વિસ્તારોના મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

