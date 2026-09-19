સુરેન્દ્રનગરમાં 60 વર્ષ જૂની શાળાનો ધોરણ-9નો વર્ગ બંધ, 22 વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં
સી.યુ. શાહ ગ્રાન્ટેડ શાળામાં ધોરણ-9માં માત્ર 22 વિદ્યાર્થીઓ હોવાથી શિક્ષણ વિભાગે આજથી વર્ગ બંધ કરી તમામ વિદ્યાર્થીઓને લિવિંગ સર્ટિફિકેટ આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : September 19, 2026 at 9:21 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: 60 વર્ષ જૂની ગ્રાન્ટેડ શાળાનો ધોરણ-9નો વર્ગ બંધ કરાતાં 22 વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાયું છે. શહેરી વિસ્તારમાં પ્રત્યેક વર્ગમાં 36 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ફરજિયાત હોવાના નિયમને કારણે શિક્ષણ વિભાગે સી.યુ. શાહ ગ્રાન્ટેડ શાળાનો વર્ગ આજથી બંધ કરવાનો નિર્ણય લેતાં વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સરકારી શાળાઓ, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી શાળાઓ બંધ થઈ રહી હોવાની ફરિયાદ સામે આવી છે. નિયમ મુજબ શહેરી વિસ્તારમાં પ્રત્યેક વર્ગમાં 36 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા હોવી જરૂરી છે, પરંતુ જિલ્લાની 10થી વધુ શાળાઓમાં આ સંખ્યા પૂરી થતી નથી. તેને કારણે સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના વર્ગખંડો ધીમે ધીમે બંધ થઈ રહ્યા છે.
તાજા કિસ્સામાં સુરેન્દ્રનગરની સી.યુ. શાહ ગ્રાન્ટેડ શાળાનો ધોરણ-9નો વર્ગ આજથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી 22 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાયું છે.
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નિર્ણય કરીને 22 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આજથી લિવિંગ સર્ટિફિકેટ આપી દેવા અંગે શાળાને સૂચના આપવામાં આવી છે. આજે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે શાળાએ ગયા ત્યારે શિક્ષકોએ કહ્યું કે આજથી ધોરણ-9નો વર્ગ બંધ થઈ ગયો છે, જેથી તમારે અન્ય શાળામાં એડમિશન લેવું પડશે. આ સાંભળીને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
થોડા સમય માટે શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં હોબાળો પણ થયો હતો. શાળા સંચાલકો દોડી આવ્યા હતા અને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. વાલીઓ, સ્થાનિક લોકો અને વિદ્યાર્થીઓએ આ અંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીને જાણ કરતાં જવાબ મળ્યો કે પૂરતી સંખ્યા ન હોવાને કારણે વર્ગખંડ બંધ કરવાની નોબત આવી છે.
આ નિર્ણય સામે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં જ ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે. તેમની જાહેરાત છે કે જ્યાં સુધી શાળા શરૂ કરવાનો નિર્ણય નહીં થાય અને ધોરણ-9નો વર્ગ ફરી શરૂ નહીં થાય, ત્યાં સુધી તમામ 22 વિદ્યાર્થીઓ, તેમના વાલીઓ અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ ઉપવાસ આંદોલન પર બેસી રહેશે. આ અંગે ટ્રસ્ટી મંડળ અને શાળા સંચાલકો પણ દોડી આવ્યા હતા અને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.
60 વર્ષ જૂની શાળાના વર્ગખંડ અચાનક બંધ કરાતાં આંદોલનનો માર્ગ - કમલેશ કોટેચા, પૂર્વ વિદ્યાર્થી
પૂર્વ વિદ્યાર્થી કમલેશભાઈ કોટેચાએ જણાવ્યું હતું કે આ શહેરની પ્રથમ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળા છે અને 60 વર્ષ જૂની છે. આ શાળામાં ધોરણ-9નો વર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ શાળામાં અભ્યાસ કરીને અનેક વિદ્યાર્થીઓ આજે ઉદ્યોગપતિઓ તરીકે અને સારા હોદ્દા પર નોકરી કરી રહ્યા છે. આ વાત સાંભળીને પૂર્વ વિદ્યાર્થી કમલેશ કોટેચા સહિતના આગેવાનો દોડી આવ્યા હતા અને ઉપવાસ આંદોલન પર ઉતરી ગયા હતા. જ્યાં સુધી ધોરણ-9નો વર્ગ ફરી શરૂ કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી ઉપવાસ પર રહેવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસક્રમ ન બગડે એટલે પોતાના ખર્ચે શાળા ચલાવવા તૈયાર છીએ, પણ શિક્ષણ વિભાગ મંજૂરી નથી આપતું - કાજોલીબેન કપાસી, આચાર્ય
શાળાના આચાર્ય કાજોલીબેન કપાસીએ જણાવ્યું હતું કે અમે સ્વખર્ચે શાળા ચલાવવા માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 22 વિદ્યાર્થીઓની બાબત પકડી રાખવામાં આવી છે અને શાળા બંધ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે. ભલે કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ ન આપવામાં આવે અથવા કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા ન આપવામાં આવે, અમે સ્વખર્ચે શાળા ચલાવીશું અને ધોરણ-9ના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તેની તકેદારી રાખીશું. ફક્ત શિક્ષણ વિભાગે ચાલુ વર્ષે ધોરણ-9 ચાલુ રાખવા દેવામાં આવે તેવી અમારી માંગ અને આશા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ નાના અને મધ્યમ પરિવારમાંથી આવે છે, ત્યારે તેમને ફી પણ પોસાય તેવી નથી. આવા સંજોગોમાં અમે ખર્ચ ઉઠાવીને શાળા ચાલુ રહે તેવો અમારો આગ્રહ છે.
36ની પૂરી સંખ્યા નથી એટલે ફરજિયાત બંધ કરવી જ પડશે - અરવિંદ ઓઝા, શિક્ષણાધિકારી
સુરેન્દ્રનગરના શિક્ષણાધિકારી અરવિંદ ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે 36ની પૂરી સંખ્યા ન હોવાથી ફરજિયાતપણે સરકારના નિયમ મુજબ શહેરી વિસ્તારમાં શાળા ચલાવવી હોય તો 36ની સંખ્યા જોઈએ. આ શાળામાં 36ની સંખ્યા ન હોવાને કારણે બંધ કરવી પડશે. 22ની સંખ્યામાં શાળા ચલાવી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી. શિક્ષણ વિભાગ અડગ છે, જ્યારે વાલીઓ અને શિક્ષકોની માંગ છે કે શાળા ચાલુ રાખવા દેવામાં આવે.
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