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સુરેન્દ્રનગર: કાર ડમ્પર પાછળ ઘુસી જતાં રણછોડગઢના 5 લોકોનાં મોત, ઈજાગ્રસ્ત પુત્રને સારવાર અર્થે લઈ જતાં નડ્યો અકસ્માત

આ ભયંકર માર્ગ અકસ્માતમાં રણછોડગઢ ગામના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય સહિત પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોક સાથે અરેરાટી મચી ગઈ છે.

ભયાનક અકસ્માત
ભયાનક અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 11:56 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: હળવદ તાલુકાના ચરાડવા અને આંદરણા ગામ પાસે એક કાર ડમ્પર સાથે અથડાઈ હતી. આ ભયંકર માર્ગ અકસ્માતમાં રણછોડગઢ ગામના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય સહિત પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. અકસ્માતમાં બે લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે મોરબી અને રાજકોટ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, રણછોડગઢ ગામના દિલીપ ભગવાનભાઈ દઢૈયાના 24 વર્ષીય પુત્ર પરેશ હળવદથી પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે માનસર નજીક તેની બાઇક સ્લિપ થતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં તેના પિતા દિલીપભાઈ સહિત ગામના અન્ય આગેવાનો કિયા કાર લઈને હળવદ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ ઘાયલ પરેશને વધુ સારવાર માટે કારમાં બેસાડી કુલ સાત લોકો મોરબી તરફ નીકળ્યા હતા.

ભયાનક અકસ્માતના CCTV ફુટેજ આવ્યા સામે (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ ચરાડવા નજીક હાઈવે પર તેમની કિયા કાર આગળ જઈ રહેલા ડમ્પર પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી જતા ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં સુરેશ વિસાભાઈ સિહોરા (45), વિરમ ભીમાભાઈ દઢૈયા (28), પરેશ દિલીપભાઈ દઢૈયા (24), પ્રેમજીભાઈ શંકરભાઈ દઢૈયા (તાલુકા પંચાયત સદસ્ય, હળવદ) અને ભરતભાઈ પ્રેમજીભાઈ દઢૈયાનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

કાર ડમ્પર પાછળ ઘુસી જતા સર્જાયો અકસ્માત
કાર ડમ્પર પાછળ ઘુસી જતા સર્જાયો અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે રણછોડગઢ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ પ્રકાશ અમીરભાઈ દઢૈયા અને દિલીપભાઈ ભગવાનભાઈ દઢૈયા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને સારવાર માટે મોરબી અને રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા છે.આ કરુણ ઘટનાને પગલે રણછોડગઢ ગામમાં ભારે શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે.

અકસ્માત બાદ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલી કાર
અકસ્માત બાદ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલી કાર (Etv Bharat Gujarat)

હળવદ તાલુકા પીઆઇ આર.ટી.વ્યાસ સાથે ટેલિફોનિક વાત થતા તેમને હાલ જણાવ્યું છે કે, હાલ અકસ્માત સ્થળ પર હળવદ તાલુકા પોલીસ સ્ટાફ પહોંચ્યો છે.અને હાલ ત્યાંથી પ્રાથમિક વિગતો મેળવી અને સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે જેમાં એક ડમ્પર સાથે આ કિયા કાર અથડાતી જોવા મળી રહી છે, આ બાબતે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે.

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Last Updated : June 6, 2026 at 11:56 AM IST

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માર્ગ અકસ્માત
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