સુરેન્દ્રનગરમાં 5 કિમી લાંબી ત્રિરંગા યાત્રાનું આયોજન, શહેરીજનો ઉત્સાહ સાથે જોડાયા
સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરીથી શરૂ કરવામાં આવી તિરંગા યાત્રા સૌથી લાંબી તિરંગા યાત્રા જિલ્લામાં યોજવામાં આવી છે.
Published : August 12, 2026 at 2:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં પાંચ કિલોમીટર લાંબી તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હવે સ્વતંત્રતા પર્વને ગણતરીના દિવસો બાકી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ સ્વતંત્રતા પર્વની ચોટીલા ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવવાની છે તે પહેલાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દેશભક્તિની ભાવના સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાભરમાં તિરંગા યાત્રાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં સૌથી લાંબી તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર કચેરીથી લઈને સુરેન્દ્રનગરની કોમર્સ કોલેજ સુધી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અધિકારીઓ જોડાયા છે.
સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરીથી શરૂ કરવામાં આવી તિરંગા યાત્રા સૌથી લાંબી તિરંગા યાત્રા જિલ્લામાં યોજવામાં આવી છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગરના કલેકટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ તેમજ કમિશનર જે.કે.જાદવ મેયર રાકેશ રાઠોડ તેમજ ASP વૈદિકા બિહાની, ડીવાયએસપી પાર્થ પરમાર સહિતના અધિકારીઓ પણ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત રાજકીય આગેવાનોમાં સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ બેઠકના ધારાસભ્ય અને નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશ મકવાણા સહિતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ અને મહાનગરપાલિકાના ચેરમેનો કોર્પોરેટર ઉપર આ યાત્રામાં જોડાયા હતા.
પાંચ કિલોમીટર લાંબી યાત્રા યોજવામાં આવી હતી. ત્યારે દેશભક્તિના ગીતો સાથે તિરંગા યાત્રા આગળ વધારવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની કલા ગણાતી રાસ મંડળી દ્વારા પણ પોતાની આગવી કળા તિરંગા યાત્રા દરમિયાન દેખાડવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત શહેરના આંબેડકર ચોક વિસ્તારમાં આવેલી આંબેડકરની પ્રતિમાને ફૂલહાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ક્રાંતિકારી અને ક્રાંતિવીરોને યાદ પણ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના પરિવારજનોનું સન્માન પણ યોજવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર શહેરની એમ.પી.શાહ કોમર્સ કોલેજ ખાતે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે પૂર્વ સૈનિકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે અને ભવ્ય દેશભક્તિ દેખાડી અને તિરંગાઓ હાથમાં લહેરાવી અને તિરંગા યાત્રાનો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિની ભાવના ખીલે તે માટે વિદ્યાર્થીઓ પણ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા - અરવિંદ ઓઝા, શિક્ષણ અધિકારી
સુરેન્દ્રનગર શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓઝા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓમાં દેશભક્તિની ભાવના ખીલે તે માટે વિદ્યાર્થીઓને પણ તિરંગા યાત્રામાં જોડવામાં આવ્યા છે. 1 હજારથી વધુ 07 જેટલી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે. શિક્ષકોને પણ આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાવા માટેની સૂચના આપવામાં આવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને સલામત રીતે તિરંગા યાત્રામાં સાથે રાખવા અને ત્યારબાદ શાળાએ પહોંચાડવાની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી હતી.
ભવ્ય ત્રિરંગા યાત્રામાં ભવ્ય ઉત્સાહ સુરેન્દ્રનગર પણ આઝાદીનું પર્વ ઉજવી રહ્યું છે - ગુણવતસિંહ સોલંકી, સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર
સુરેન્દ્રનગર કલેકટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આઝાદીના 80માં સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પાંચ કિલોમીટર લાંબી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શહેરીજનો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા છે. ત્યારે ભવ્ય રીતે આઝાદીના પર્વની સુરેન્દ્રનગર વાસીઓ પણ ભવ્ય રીતે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. ખૂબ ઉત્સાહ સાથે તિરંગા યાત્રાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સમગ્ર ભારતવાસીઓને સ્વતંત્રતા પર્વની શુભેચ્છા પણ જિલ્લા કલેકટરે પાઠવી છે.
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