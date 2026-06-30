સુરેન્દ્રનગર: સોલડી નજીક બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટના વિરોધમાં 22 ગામોના લોકો આંદોલનની તૈયારીમાં
જમીન ફાળવણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આજુબાજુના 22થી વધુ ગામોના લોકોએ સોલડી ગ્રામજનોને સમર્થન આપ્યું છે.
Published : June 30, 2026 at 4:37 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સોલડી ગામ નજીક કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બાયો મેડિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપવાના પ્રયાસો વિરુદ્ધ સ્થાનિક ગ્રામજનો છેલ્લા બે વર્ષથી સતત લડત આપી રહ્યા છે. આ પ્લાન્ટ સૌરાષ્ટ્ર સહિત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની આશરે બે હજારથી વધુ હોસ્પિટલોનો મેડિકલ વેસ્ટ એકત્ર કરી તેનો નિકાલ કરવાનો છે.
- પ્લાન્ટનું નામ: દેવયોગી હેલ્થકેર એલએલપી
- સ્થળ: સોલડીથી માત્ર બે કિલોમીટર દૂર
જમીન ફાળવણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આજુબાજુના 22થી વધુ ગામોના લોકોએ સોલડી ગ્રામજનોને સમર્થન આપ્યું છે. વિરોધને કારણે હાલમાં પ્લાન્ટનું કામ અટકાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ થોડા દિવસો પહેલા ફરીથી કામગીરી શરૂ કરવાની કવાયત શરૂ થતાં ગ્રામજનોમાં આક્રોશ વ્યાપ્યો છે.
ગામજનોની મુખ્ય માંગ:
- આ પ્લાન્ટને રણ વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવે.
- સોલડી અને આસપાસના 22 ગામોમાં નહીં સ્થાપવામાં આવે.
સોલડી ગામના સરપંચ દીપકભાઈ પટેલએ જણાવ્યું કે, “કાલે (ગુરુવારે) વહેલી સવારે 22 ગામોના ખેડૂત આગેવાનો અને ખેડૂતો સાથે ગાંધીનગરમાં પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાને મળવા જઈશું. તંત્ર દ્વારા લેખિત ખાતરી આપવામાં આવે કે આ પ્લાન્ટ અહીં ઊભો નહીં કરવામાં આવે, તો અમે સંતુષ્ટ છીએ. નહીંતર આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવામાં આવશે.”
પ્લાન્ટથી થનારા સંભવિત નુકસાન:
- ભૂગર્ભ જળ પ્રદૂષણ: કેમિકલયુક્ત પાણી જમીનમાં ઊતરીને આસપાસના કૂવા અને બોરના પાણીને દૂષિત કરશે.
- હવા પ્રદૂષણ: ઇન્સિનેરેટરની ચિમનીમાંથી નીકળતો ઝેરી ધુમાડો પવન સાથે 22 ગામોમાં ફેલાશે.
- ખેતી અને પશુપાલન: ફળદ્રુપ વિસ્તારમાં પાક નિષ્ફળ જવાની અને પશુઓ બીમાર પડવાની ભીતિ.
- દાડમની ખેતી: વ્યાપક પ્રમાણમાં દાડમનું વાવેતર છે. પ્રદૂષણથી ખેડૂતોની સાત વર્ષની મહેનત બરબાદ થવાનો ભય.
- જમીનના ભાવ અને રોજગાર: આસપાસની જમીનના ભાવ ઘટશે અને નવા ઉદ્યોગો આવવાની સંભાવના ઘટશે, જેની અસર સ્થાનિક રોજગાર પર પડશે.
ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરી, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયમાં પણ રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ કોઈ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. આ વિસ્તાર સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય હાઈવે પર આવેલો છે, જેને લઈને પણ સ્થાનિકોમાં ચિંતા વ્યાપી છે.
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