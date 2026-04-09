સુરેન્દ્રનગર: પાટડીમાં BLOનું કામ કરી રહેલા 195 શિક્ષકોને ચૂંટણીલક્ષી જવાબદારી પણ સોંપાઈ, સામુહિક રાજીનામાંની ચીમકી સાથે પ્રાંત કચેરીએ ધરણાં
પાટડીમાં સ્થાનિક ચૂંટણી માટે 195 જેટલા શિક્ષકોના ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા છે અને ફરજિયાત ચૂંટણી કામગીરી કરવાની સૂચનાઓ અપાઈ છે
Published : April 9, 2026 at 6:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. ફોર્મ વિતરણ અને ઉમેદવારી પત્ર ફોર્મ ભરાવાના શરૂ થઈ ગયા છે. ઉમેદવારી નોંધાવવાને ગણતરીના કલાકો બાકી રહી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાટડી તાલુકામાં BLO તરીકે કામગીરી કરતા શિક્ષકોને ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી અને જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવતા શિક્ષકોમાં રોષ ભભૂકી ઊઠવા પામ્યો છે અને જો BLOના કામમાંથી મુક્તિ ન આપવામાં આવે તો 195 શિક્ષકો દ્વારા સામુહિક રાજીનામાની તંત્રને ચીમકી આપવામાં આવી છે.
હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકામાં નગરપાલિકા તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. પાટડી તાલુકામાં કુલ 800 જેટલા કર્મચારીઓના ચૂંટણી કામગીરી માટે ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા છે જેમાં 195 જેટલા શિક્ષકોના પણ ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા છે અને તેમને ફરજિયાત ચૂંટણી કામગીરી કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જોકે, આ શિક્ષકો પાસે હાલ બીએલઓની કામગીરી પણ કરાવવામાં આવી રહી છે.
એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જે શિક્ષકો BLO અને SIRની કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે, તેમને સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીને લગતી કામગિરી સોંપવામાં નહીં આવે તે છતાં પણ 195 જેટલા શિક્ષકોના તંત્ર દ્વારા ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા અને ચૂંટણીની તાલીમ આપવા અંગેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી અને આ અંગે કામગીરીમાં લાગી જવા અંગેના પત્રો પણ લખવામાં આવ્યા.
આને કારણે શિક્ષકો થોડીવાર માટે પાટડી પ્રાંત કચેરીની બહાર ધરણાં ઉપર પણ ઉતરી ગયા અને જો ચૂંટણીની કામગીરી માટે ફોર્સ કરવામાં આવશે તો સંયુક્ત 195 જેટલા શિક્ષકો રાજીનામાં આપી દેશે તેવી ચીમકી પણ પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદાર સમક્ષ આપવામાં આવી. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિની અસર પાટડી નગરપાલિકા તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને કામગીરી ઉપર તેની અસર જોવા મળી રહી છે.
પ્રાંત અધિકારીનો પ્રતિભાવ
આ બાબતે પાટડી પ્રાંત અધિકારી મિલન રાવ સાથે વાતચીત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે શિક્ષકોના ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા છે તેઓ કામગીરી નહીં કરે તો તેમના સ્થાને જિલ્લાના અન્ય સરકારી કર્મચારીઓને કામે લગાવવામાં આવશે. આ અંગે જિલ્લા કલેકટરને જાણ કરવામાં આવશે. જિલ્લા કલેકટર મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી છે, તેમના આદેશ બાદ જિલ્લાના અન્ય સરકારી કર્મચારીઓને ચૂંટણી કામગીરીમાં લેવામાં આવશે અને શિક્ષકોના ઓર્ડર જે ચૂંટણી કામગીરીમાં નીકળ્યા છે તે રદ કરવામાં આવશે.
'...ત્યારે પ્રાંત અધિકારીએ ખાતરી આપી હતી.'
મુકેશભાઈ વાઢેર નામના શિક્ષક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે સમયે SIRની કામગીરી કરાવવામાં આવતી હતી ત્યારે પાટડી પ્રાંત અધિકારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, તમારો કોઈ ચૂંટણી કામગીરીમાં ઓર્ડર નહીં કાઢવામાં આવે, તેમ છતાં પણ અમારો ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યો છે. અમને પ્રાંત અધિકારી દ્વારા ગોળ ગોળ રમાડવામાં આવ્યા અને અમારા ઓર્ડર કાઢવામાં આવ્યા. જો ચૂંટણી લક્ષી કામગીરીમાંથી અમને મુક્તિ નહીં આપવામાં આવે તો સંયુક્ત રાજીનામાં આપી દેવામાં આવશે.'
