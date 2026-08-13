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સુરેન્દ્રનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ દિવસે 160 વર્ષ જૂના પૌરાણિક હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર

ગુજરાત રાજ્યમાં એક વડનગરમાં હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે અને બીજું સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલું છે.

સુરેન્દ્રનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ દિવસે 160 વર્ષ જૂના પૌરાણિક હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર
સુરેન્દ્રનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ દિવસે 160 વર્ષ જૂના પૌરાણિક હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 9:00 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: આજથી પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, ત્યારે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા શિવ મંદિરો "હર હર મહાદેવ"ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યા છે. ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો અનોખો સંગમ એટલે શ્રાવણ મહિનો! ભગવાન ભોળાનાથની ભક્તો દ્વારા એક મહિના સુધી સતત ઉપાસના, પૂજા-અર્ચના અને ભક્તિ કરવામાં આવનાર છે. ત્યારે આજે વહેલી સવારથી શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે જ શિવ મંદિરોમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરના અજરામર ટાવર ચોક વિસ્તારમાં સૌથી પૌરાણિક શિવ મંદિર આવેલું છે. આ શિવ મંદિર "હાટકેશ્વર મહાદેવ"ના નામથી સમગ્ર પંથકમાં પ્રચલિત છે. 'હાટક' એટલે સોનું. આ મંદિરનો પૌરાણિક ઇતિહાસ ખૂબ જ અદભુત રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસના પ્રથમ દિવસે 160 વર્ષ જૂના પૌરાણિક હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત રાજ્યમાં એક વડનગરમાં હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે અને બીજું સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલું છે. સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલા મહાદેવજીના મંદિરની શિવલિંગ સ્વયંભૂ પ્રગટ થઈ છે. સ્ટેટ દ્વારા બંધાવવામાં આવેલું આ મંદિર સુરેન્દ્રનગરનું સૌથી જૂનું મહાદેવજીનું મંદિર ગણવામાં આવે છે. આ મંદિર નાગર બ્રાહ્મણોની આસ્થા અને સ્થળાંતરના ઇતિહાસ સાથે સીધું જોડાયેલું છે. આજે શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે આ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

160 વર્ષ પહેલાં સ્ટેટ દ્વારા આ મંદિર બંધાવવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે સુરેન્દ્રનગર શહેરની સ્થાપના પણ થઈ ન હતી. તે સમયે સ્ટેટના રાજા-રજવાડાઓ પણ આ મંદિરે આવીને મહાદેવજીની પૂજા કરતા હતા. આ મંદિર શહેરની મધ્યમાં આવેલું સૌથી જૂનું પૌરાણિક મંદિર ગણાય છે. સુરેન્દ્રનગરના વેપારીઓ રોજ આ મંદિરે મહાદેવજીને પગે લાગીને જ પોતાના ધંધા-રોજગાર શરૂ કરે છે. વર્ષો જૂની આ પરંપરા આજે પણ યથાવત છે.

હાટકેશ્વર મંદિર પૌરાણિક હોવાના કારણે તેની કલાકૃતિ પણ ખૂબ જ બેનમૂન છે. અલગ-અલગ પથ્થરોમાંથી કંડારણી કરીને આખું મંદિર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને તેની સાથે સમૃદ્ધ ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. મંદિરમાં મુખ્ય શિવલિંગ ઉપરાંત અન્ય દેવી-દેવતાઓના મંદિરો પણ આવેલા છે. અહીં આવતા ભક્તો મહાદેવની ઉપાસના ઉપરાંત અન્ય દેવી-દેવતાઓની પણ આરાધના કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. અહીં ખાસ કરીને શિવલિંગની વિશિષ્ટ પૂજા કરવામાં આવે છે તેમજ શોભાયાત્રા સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

● શ્રાવણ માસમાં થતા મંદિરના વિશિષ્ટ કાર્યક્રમો

શ્રાવણ મહિના દરમિયાન મંદિરમાં યોજાતા વિશિષ્ટ કાર્યક્રમો નીચે મુજબ છે:

દર્શન સમય: શ્રાવણ મહિનામાં હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર સવારે ૫ વાગ્યે ખોલી દેવામાં આવે છે, જેથી ભક્તો વહેલી સવારથી જ દર્શનનો લાભ લઈ શકે છે.

જળાભિષેક અને દુગ્ધાભિષેક: શિવભક્તો વહેલી સવારથી મંદિરે આવીને શિવલિંગ પર જળાભિષેક અને દુગ્ધાભિષેક કરે છે.

બિલિપત્ર અર્પણ: "ઓમ્ નમઃ શિવાય"ના મંત્રોચ્ચાર સાથે રોજ હજારોની સંખ્યામાં શિવલિંગ પર બિલિપત્ર ચઢાવવામાં આવે છે.

રુદ્રી પાઠ અને લઘુરુદ્ર યજ્ઞ: બ્રાહ્મણો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સુખ, શાંતિ અને કલ્યાણ માટે રુદ્રી પાઠ તેમજ લઘુરુદ્ર યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

મનોહર શણગાર: સંધ્યા સમયે મહાદેવજીને નવો શણગાર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ડ્રાયફ્રૂટ્સ, અનાજ, ફળો અને રંગબેરંગી સુગંધી ફૂલોથી શિવલિંગને આકર્ષક રીતે સજાવવામાં આવે છે.

પૌરાણિક વાજિંત્રો સાથે મહાઆરતી: સવાર-સાંજની મહાઆરતીમાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. તેના બદલે ડાક-ડમરુ, ઝાંઝ, પખાવાજ, ઢોલક, નગારા જેવા પૌરાણિક વાજિંત્રો વગાડીને જ આરતી કરવામાં આવે છે.

ભક્તિ-સંગીત અને શિવકથા: શ્રાવણ માસ નિમિત્તે શિવકથા, પુરાણ શ્રવણ અને ભજન સંધ્યા જેવા આયોજનો થાય છે, જ્યાં ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ નજરે પડે છે.

● "ગામના દેવતા" તરીકે પ્રસિદ્ધ છે આ મંદિર – યોગેશભાઈ રાવલ (મંદિરના પૂજારી)

"હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર 160 વર્ષ જૂનું છે. જે સમયે સુરેન્દ્રનગરની સ્થાપના પણ ન હતી થઈ, ત્યારથી આ મંદિર અસ્તિત્વમાં છે. આજે શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ મંદિરની પૂજા 'ગામના દેવતા' તરીકે થાય છે અને ભક્તો રોજ અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. શ્રાવણ મહિનામાં અહીં વિશિષ્ટ પૂજા-અર્ચના થતી હોય છે અને ભજન, ભોજન તથા ભક્તિનો અનોખો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળે છે.

આજે પણ મહાદેવજીનો વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો છે અને મંદિરને સજાવવામાં આવ્યું છે. ગામની મધ્યમાં મંદિર હોવાથી વેપારીઓ પોતાના ધંધા-રોજગાર શરૂ કરતા પહેલા મંદિરે આવીને દર્શન કરે છે. મહાદેવજી તમામ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. શ્રાવણ મહિનામાં આરતી, વિવિધ યજ્ઞ, શણગાર, પ્રસાદ અને મહાઆરતી સહિતના કાર્યક્રમોમાં સુરેન્દ્રનગરના શહેરીજનો સ્વયંભૂ મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે."

TAGGED:

HATKESHWAR MAHADEV TEMPLE
MONTH OF SHRAVAN
SURENDRANAGAR
HATKESHWAR TEMPLE SURENDRANAGAR
160 YEAR OLD ANCIENT TEMPLE

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