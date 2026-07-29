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સુરેન્દ્રનગર : ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા વધુ 14 જેટલા તત્વો હિસ્ટ્રીશીટર જાહેર

પોલીસ દ્વારા આ તત્વો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે અને તેમને તડીપાર કરવાની તૈયારી હાથ ધરાઈ છે

પોલીસ દ્વારા આ તત્વો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે અને તેમને તડીપાર કરવાની તૈયારી હાથ ધરાઈ છે
પોલીસ દ્વારા આ તત્વો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે અને તેમને તડીપાર કરવાની તૈયારી હાથ ધરાઈ છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 10:10 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અટકે તે માટે મહત્વપૂર્ણ પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા 14 જેટલા ઇસમોને હિસ્ટ્રીશીટર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહી હેઠળ બેથી વધુ ગુના હોય તેવા તત્વો વિરુદ્ધનું લિસ્ટ તૈયાર કરી જિલ્લા પોલીસવડાને સોંપવામાં આવ્યું હતું અને આ આધારે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સુરેન્દ્રનગર ડિવિઝન ધાંગધ્રા ડિવિઝન ચોટીલા ડિવિઝન વિસ્તારમાં મારામારી દારૂ જુગાર તેમજ ખૂનની કોશિશ ખંડણી વ્યાજ વટાવ સાથેની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હોય તેવા તત્વોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આ યાદીમાંથી જે ઇસમો ઉપર બેથી વધુ ગુના દાખલ થયા હોય તેમની હિસ્ટ્રીશીટ ખોલવામાં આવી હતી અને હિસ્ટ્રીશીટર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તે આધારે કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસ દ્વારા આ તત્વો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે અને તેમને તડીપાર કરવાની તૈયારી હાથ ધરાઈ છે (ETV Bharat Gujarat)

હિસ્ટ્રીસીટર જાહેર કરવામાં આવેલા તત્વોની વિગત

નામગુનાહિત પ્રવૃત્તિ(ઓ)કુલ ગુના
ભાર્ગવ પરમાર મોટરસાયકલ ચોરી03
ફરદીન શેખ બળજબરીથી કઢાવી લેવું03
અજીત ખાવડીયામોટરસાયકલ ચોરી03
અકબર મીરમોટરસાયકલ ચોરી03
અજય સારલાચોરી04
મનુ સોલંકીવિશ્વાસઘાત05
સાહિલ ચૌહાણબળજબરીથી કઢાવી લેવું03
ઘનશ્યામ બારૈયાચોરી04
ધર્મેન્દ્રસિંહ રાણા ખંડણી/દારૂ05
પ્રતીક ચણપુરાહથિયાર ધારા/દારૂ09
હરેશ મકવાણાદારૂ07
ભરતભાઈ મેવાડાવ્યાજ વટાવ03
વિરમ મુંધવાચોરી02

તમામને તડીપાર કરવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરાઇ છે - વૈદિકા બિહાની ASP

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ASP વૈદિકા બિહાનીએ જણાવ્યું કે, પોલીસ દ્વારા ખૂન કોશિશ, દારૂને લગતા ગુના, ચોરી, મારામારી, હથિયારધારા, વ્યાજ વટાવ સહિતના ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા હોય તેવા ઇસમોની યાદી તૈયાર કરાઈ હતી અને બે કે તેથી વધુ કેસો દાખલ થયા તેવા ઇસમોની હિસ્ટ્રીશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને વધુ 14 જેટલા ઇસમોનો હિસ્ટ્રીશીટર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હવે તેઓ તડીપાર કરવા અંગેની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં શાંતિ જળવાઈ તે દિશામાં પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય તે દિશામાં કામગીરી જિલ્લા પોલીસે કરી છે.

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