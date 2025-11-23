સુરેન્દ્રનગરમાં 4 દિવસ પાણી કાપ, ધોળીધજા ડેમમાં રીપેરિંગ કામથી 100 ગામોને પાણી સપ્લાય બંધ રહેશે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાંચ તાલુકાના લગભગ 100 ગામોમાં આગામી તારીખ 2 ડિસેમ્બર થી 5 ડિસેમ્બર સુધી પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા બંધ કરવામાં આવશે.
Published : November 23, 2025 at 4:31 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 5:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ફરી એક વખત પાણી પુરવઠાની ચિંતા ઊભી થઈ છે. આગામી 2 ડિસેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર સુધી જિલ્લામાં પાણી વિતરણ સંપૂર્ણ રીતે બંધ રહેશે. પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી મુજબ ધોળી ધજા ડેમ પર રો વોટર ભૂગર્ભ સંપ સ્ટેશનમાં મહત્વપૂર્ણ રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ મરામત કામને કારણે ચાર દિવસ સુધી પાણી સપ્લાય પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે.
આ નિર્ણયની સીધી અસર વઢવાણ, મુળી, સાયલા, ચોટીલા અને થાન—આ પાંચ તાલુકાના 100 ગામો પર પડશે. ગામોમાં રહેવાસીઓને પીવાનું પાણી નહિ મળે, જેથી સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. રોજિંદી ઘરગથ્થુ પાણીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારોને વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો શોધવા પડશે. તેમજ પાણી વિતરણ વ્યવસ્થા બંધ કરવાથી 300 થી વધુ ગામના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે અપાતું પાણી પણ બંધ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય મોટો આઘાત બની શકે છે.
પાંચ તાલુકામાં 300 ગામની લગભગ 10,000 એકર વિસ્તારમાં રવિ પાકનું વાવેતર થઈ ચૂક્યું છે. સિંચાઈ માટે મળતું પાણી પણ ચાર દિવસ માટે બંધ રહેશે, જેના કારણે રવિ પાક પર ગંભીર ખતરો ઊભો થયો છે. ખેડૂતોએ પાક બચાવવા માટે ટ્યુબવેલ, બોરવેલ અને ખાનગી પાણી સ્ત્રોતો પર નિર્ભર થવું પડશે. આ દરમિયાન થાન અને ચોટીલા નગરપાલિકાને સ્થાનિક સ્તરે પાણીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. નગરપાલિકાએ વ્યવસ્થા અથવા પૂર્વ સંગ્રહિત પાણીનો ઉપયોગ કરીને નાગરિકોને તાત્કાલિક રાહત પહોંચાડવાની રહેશે.
પાણી પુરવઠા બોર્ડનું કહેવું છે કે, રીપેરીંગ કાર્ય આવશ્યક હોવાથી આ કામગીરી અનિવાર્ય બની છે, અને મરામત પૂર્ણ થયા બાદ સપ્લાય ફરી સુધરી જશે. પરંતુ તાજેતરની જાહેરાત પછી સ્થાનિકોમાં ભારે અસંતોષ અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
