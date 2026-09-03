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સુરતના ચકચારી ફેઝલ ફટ્ટા હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો: કુખ્યાત મુબારક ઉર્ફે મુબો પટેલે આપી હતી 10 લાખની સોપારી!

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, મુબારકે ફૈઝલ ફટ્ટાની હત્યા માટે 10 લાખ રૂપિયાની સોપારી આપી હતી અને 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સ પણ ચૂકવ્યા હતા.

સુરતના ચકચારી ફેઝલ ફટ્ટા હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો
સુરતના ચકચારી ફેઝલ ફટ્ટા હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 10:09 AM IST

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સુરત: સુરતમાં ચકચારી મચાવનાર બિલ્ડર અને જમીન દલાલ ફૈઝલ ઝકરીયા હસન ફટ્ટા હત્યાકાંડમાં પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. ગત 31 ઓગસ્ટે સુરતના જીલાણી બ્રિજ પર જાહેરમાં આ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રકરણમાં હવે કુખ્યાત મુબારક ઉર્ફે મુબો મજીદ પટેલનું નામ મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે સામે આવ્યું છે.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, મુબારકે ફૈઝલ ફટ્ટાની હત્યા માટે 10 લાખ રૂપિયાની સોપારી આપી હતી અને 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સ પણ ચૂકવ્યા હતા. હત્યાને અંજામ આપવા માટે આરોપીઓ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ફૈઝલની ઓફિસ અને તેના રૂટની બારીકાઈથી રેકી કરી રહ્યા હતા.

સુરતના ચકચારી ફેઝલ ફટ્ટા હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

31 ઓગસ્ટની રાત્રે પોણા નવ વાગ્યાના અરસામાં જ્યારે ફૈઝલ મોપેડ લઈને પોતાની વરીયાળી બજાર સ્થિત ઓફિસેથી નીકળ્યો, ત્યારે પૂર્વયોજિત કાવતરા મુજબ બે મોપેડ પર સવાર ચાર હત્યારાઓએ તેમનો પીછો કર્યો હતો. જીલાણી બ્રિજ પર પહોંચતા જ આરોપીઓએ મોપેડથી ટક્કર મારી ફૈઝલને નીચે પાડી દીધા હતા અને માત્ર બે જ મિનિટમાં છરીના 19 ઘા ઝીંકી લોહીલુહાણ કરી દીધો હતો, જેથી તેનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. હત્યા બાદ આરોપીઓ બ્રિજ પરથી રોંગ સાઈડમાં મોપેડ હંકારી નાસી છૂટ્યા હતા.

આ ગંભીર બનાવને પગલે પોલીસ કમિશનર દ્વારા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ડીસીપી ઝોન-3 સહિત 15 અલગ-અલગ ટીમો કામે લગાડવામાં આવી હતી. પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે આરોપીઓ ઉત્તર દિશા તરફ એટલે કે મુંબઈ ભાગ્યા હોવાની ચાલ ચાલી હતી. જોકે, સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ચોકબજાર પોલીસે મુંબઈ હાઈવે પર વોચ ગોઠવી ફાઉન્ટેન હોટલ અને વેસ્ટર્ન હોટલ પાસેથી કુલ 4 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

ઝેડ કક્ષાના ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આ ચારેય આરોપીઓ (અભિષેક ઉર્ફે રોહન દેવરે, વસીમ ઉર્ફે વસીયો શેખ, ગોકુલ સંતોષ જાદવ અને ફૈસરઅલી આબિદઅલી સૈયદ) સલાબતપુરાના હળપતિવાસમાં રહેતા રીઢા ગુનેગારો છે, જેમની સામે અગાઉ પણ હત્યાની કોશિશ, મારામારી અને ધાડ જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

આ સમગ્ર હત્યાકાંડ અંગે એડિશનલ સીપી ક્રાઈમ બલરામ મીણાએ જણાવ્યું છે કે, કુખ્યાત મુબારક પકડાયા બાદ જ હત્યા પાછળનો મુખ્ય હેતુ અને પડદા પાછળ કોઈ મોટું માથું સંડોવાયેલું છે કે નહીં તે તમામ બાબતો સ્પષ્ટ થશે. હાલ ફરાર મુબારકને ઝડપી લેવા માટે પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો વિવિધ રાજ્યોમાં રવાના કરવામાં આવી છે.

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ફેઝલ ફટ્ટા હત્યા કેસ
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