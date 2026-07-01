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સુરત: ઈન્સ્ટાગ્રામ પર મિત્રતા કરી સગીરાને ઘેની કૉફી પીવડાવી દુષ્કર્મ, અશ્લીલ વીડિયો બનાવી ડરાવી-ધમકાવી લગ્ન કરનાર આરોપી ઝડપાયો

સગીરા સાથે મિત્રતા બાંધી તેનું શોષણ કરનાર નરાધમને પોલીસ દબોચી લીધો

સગીરા સાથે મિત્રતા બાંધી તેનું શોષણ કરનાર નરાધમને પોલીસ દબોચી લીધો
સગીરા સાથે મિત્રતા બાંધી તેનું શોષણ કરનાર નરાધમને પોલીસ દબોચી લીધો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 8:46 PM IST

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સુરત: સિંગણપોર વિસ્તારમાં સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાનો અને બાદમાં ડરાવી-ધમકાવીને લગ્ન કરી લેવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આ મામલે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે મુખ્ય આરોપી દીપક ધોળકિયાની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, સિંગણપોર વિસ્તારમાં રહેતી અને હાલ બી.કોમ.માં અભ્યાસ કરતી 18 વર્ષીય યુવતી ગત વર્ષે જ્યારે 17 વર્ષની હતી, ત્યારે ઈન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી ઉત્રાણના શિવમ પેલેસમાં રહેતા દીપક હિંમત ધોળકિયાના સંપર્કમાં આવી હતી. મિત્રતા ગાઢ બનતા દીપકે તેને મળવા માટે બોલાવી હતી અને એક કાફેમાં તેને ઘેની કૉફી પીવડાવી દીધી હતી.

કૉફી પીધા બાદ યુવતી બેભાન જેવી અવસ્થામાં આવી ગઈ હતી. જ્યારે તે ભાનમાં આવી ત્યારે દીપક અને તેના કાકા કિશોર જગદીશ ધોળકિયા તેને એક રૂમમાં જોવા મળ્યા હતા. આરોપીઓએ યુવતીનો અશ્લીલ વીડિયો ઉતારી લીધો હતો અને બાદમાં તે વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને તેને વારંવાર હોટેલમાં બોલાવી યૌનશોષણ કર્યું હતું.

પીડિતા જ્યારે 18 વર્ષની થઈ ત્યારે તેને કામરેજ લગ્ન નોંધણી કચેરીએ લઈ જઈ જબરદસ્તીથી રજિસ્ટર્ડ મેરેજ કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન દીપકના મિત્ર પંકજ વાનાણીએ પણ યુવતીને માર માર્યો હતો. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, દીપકે તેને એક અન્ય યુવતીની જીભ પર ગરમ સળિયાથી ડામ આપતો વીડિયો બતાવી જીવનું જોખમ ઊભું કર્યું હતું, જેના કારણે તે ડરી ગઈ હતી અને લગ્ન કરવા માટે મજબૂર થઈ હતી.

સિંગણપોર પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે, પીડિતાની ફરિયાદના આધારે સિંગણપોર પોલીસે દીપક ધોળકિયા, કિશોર ધોળકિયા અને પંકજ વાનાણી સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, મુખ્ય આરોપી દીપક સાયણ વિસ્તારના એક ફાર્મ હાઉસમાં છુપાયેલો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી આરોપીને દબોચી લીધો છે. હાલ પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

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