સુરત: લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું; પોલીસની કામગીરી પર સવાલો

યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.

લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન
લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 24, 2025 at 3:33 PM IST

સુરત: સુરત શહેરમાં લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જ એક ચોંકાવનારી અને દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક અંદાજે 35થી 40 વર્ષના યુવકે પોલીસ સ્ટેશનમાં આપઘાત કરી લીધો છે. સ્ટેશનના કમ્પાઉન્ડમાં યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું. જોકે, પોલીસની હાજરી અને સઘન સુરક્ષા વચ્ચે યુવક ટેરેસ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો, તે અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

ફરિયાદ કરવા આવેલો યુવક અચાનક ટેરેસ પર:

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, અજાણ્યો યુવક પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કોઈ રજૂઆત અથવા ફરિયાદ કરવા આવ્યો હતો. ત્યારબાદ અચાનક જ તે પોલીસ સ્ટેશનના ટેરેસ પર પહોંચી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ સ્ટાફ દોડી આવ્યો હતો, પરંતુ યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું. યુવકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.

સુરત: લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના ટેરેસ પરથી કૂદી યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું; પોલીસની કામગીરી પર સવાલો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કામગીરી સામે મોટા સવાલો:

પોલીસ સ્ટેશન જેવી અત્યંત સંવેદનશીલ જગ્યાએ યુવકે આપઘાત કરી લેતા લિંબાયત પોલીસની કામગીરી પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. પોલીસની હાજરીમાં આ યુવક ટેરેસ પર કઈ રીતે પહોંચી ગયો અને તેને રોકવામાં પોલીસ કેમ નિષ્ફળ રહી, તે મોટો તપાસનો વિષય છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં એસીપી અને ડીસીપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાત્કાલિક લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન દોડી ગયા હતા અને મામલાની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

એસીપી વી.એમ. જાડેજાનું નિવેદન:

સમગ્ર ઘટના અંગે એસીપી વી.એમ. જાડેજાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, "સવારના લગભગ 9:30ની આસપાસ એક અજાણ્યો ઇસમ લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવેલો. પી.એસ.ઓ. પાસે આવીને જે વાતો કરતો હતો તેના પરથી તે માનસિક અસ્થિર હોય તેવું જણાતું હતું. તેણે ફરિયાદ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ તેની વાતો સ્પષ્ટ નહોતી. તે 'બાથરૂમ કરવા જઉં છું' કહીને ગયો અને દરમિયાન ઉપરના માળે પતરાનું કામ ચાલુ હોવાથી ટેરેસનો દરવાજો ખુલ્લો હતો. તે દાદરા ચડીને ઉપર ગયો. પોલીસે હાલ અકસ્માત મોત દાખલ કરીને તપાસ ચાલુ કરી છે."

ઓળખ મેળવવા પોલીસની ટીમો કામે લાગી:

એસીપી જાડેજાએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, "યુવક પાસેથી કોઈ મોબાઈલ ફોન કે ઓળખના પુરાવા મળી આવ્યા નથી. યુવક કોણ છે અને ક્યાંનો રહેવાસી છે, તેની તપાસ ચાલી રહી છે. તેની વાતચીત અને વર્તન પરથી તે માનસિક અસ્થિર હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાયું છે. યુવકની ઓળખ મેળવવા માટે પોલીસની અલગ અલગ ટીમો કામે લાગી છે અને સાંજ સુધીમાં યુવકની ઓળખ મેળવ્યા બાદ આપઘાત પાછળનું સચોટ કારણ જાણી શકાશે."

પોલીસ સ્ટેશનમાં જ થયેલા આ આપઘાતથી અનેક સવાલો ઊભા થયા છે, જેના જવાબ મૃતક યુવકની ઓળખ અને તેના પરિવારની વિગતો સામે આવ્યા બાદ જ મળી શકશે.

