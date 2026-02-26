ETV Bharat / state

સુરત: હજીરા AM/NS પ્લાન્ટમાં શ્રમિકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો, 5000થી વધુના ટોળાએ તોડફોડ કરી ગાડીઓ સળગાવી

ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કંપનીની 3 ફાયર ફાઈટર ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી હતી અને 4 જેટલા બાઈકને આગને હવાલે કરી દીધા હતા.

સુરત: હજીરા AM/NS પ્લાન્ટમાં શ્રમિકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો, 5000થી વધુના ટોળાએ તોડફોડ કરી ગાડીઓ સળગાવી
સુરત: હજીરા AM/NS પ્લાન્ટમાં શ્રમિકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો, 5000થી વધુના ટોળાએ તોડફોડ કરી ગાડીઓ સળગાવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના હજીરા સ્થિત આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ (AM/NS) કંપનીના SMP-3 પ્લાન્ટની પ્રોજેક્ટ સાઈટ આજે વહેલી સવારે યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. હરિયાણાના પાણીપતમાં એક કર્મચારીના મોતના વાયરલ વીડિયો અને લાંબા સમયથી પડતર પગાર વધારાની માંગણીઓને લઈને 5000થી વધુ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ શ્રમિકોએ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી ભારે તોડફોડ મચાવી હતી.

શ્રમિકોનો આક્રોશ એટલી હદે વકર્યો હતો કે તેઓએ કંપનીની મિલકતોને નિશાન બનાવી હતી. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કંપનીની 3 ફાયર ફાઈટર ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી હતી અને 4 જેટલા બાઈકને આગને હવાલે કરી દીધા હતા. આટલું જ નહીં, પ્લાન્ટના એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ગેટ પર લાગેલા અત્યાધુનિક સિક્યુરિટી મશીનોને પણ તોડીને કચડી નાખવામાં આવ્યા હતા. 10થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડને પગલે સમગ્ર પ્લાન્ટમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

સુરત: હજીરા AM/NS પ્લાન્ટમાં શ્રમિકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો, 5000થી વધુના ટોળાએ તોડફોડ કરી ગાડીઓ સળગાવી (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બનતા પોલીસે ભીડને વિખેરવા માટે 40થી વધુ ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા હતા. કાયદો અને વ્યવસ્થાના ભંગ બદલ પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 25થી વધુ શ્રમિકોની અટકાયત કરી છે અને હાલ પ્લાન્ટમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

શ્રમિકોના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ લાંબા સમયથી પગાર વધારાની માંગ કરી રહ્યા છે. ઉપરાંત, કામના કલાકોમાં કરવામાં આવેલા વધારાને લઈને પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પાણીપતની ઘટનાએ આ આક્રોશમાં 'ઘી હોમવાનું' કામ કર્યું અને શ્રમિકોએ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું.

આ સમગ્ર મામલે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે, "જ્યારે પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેબર કોડનું નોટિફિકેશન લાગુ કરવામાં આવશે, ત્યારે તેના તમામ નિયમોનો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવામાં આવશે." હાલ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને શ્રમિક પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે સમાધાન માટે મંત્રણા ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURAT WORKERS ANGER ERUPTS
VANDALIZES VEHICLES ON FIRE
MOB OF OVER 5000 PEOPLE
HAZIRA AMNS PLANT SURAT
HAZIRA AMNS PLANT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.